Santi Maratea lanzó un desgarrador mensaje que preocupó a todos: "Estoy asustado"

image.png Santi Maratea en uno de sus peores momentos.

Santi Maratea destruido por la muerte de su papá

"Estoy asustado, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos", reconoció Maratea en este video de diez minutos de duración.