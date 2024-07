Sabrina Rojas mandó al frente a Luciano Castro: "No nos soltamos"

Sabrina Rojas picante sobre su relación con Luciano Castro

“¿Lo soltaste a Luciano?”, le consultó Pamela David. A lo que Rojas, lanzó sin tapujos: "Creo que es muy difícil de explicar. Me chupa un h.... que me digan tóxica porque es mucho lo que tengo que explicar para que entiendan, y como no me interesa explicarlo... pero creo que hay un punto en el que ninguno de los dos nos soltamos”.

Y continuó muy picante: “A veces uno intenta soltar, pero también tenés a la otra persona que se aferra a vos en distintas situaciones. Nosotros nos resolvemos cosas que a él se la podría estar resolviendo una novia, una amiga o un amigo y si n embargo, acude a mí para que se lo resuelva".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1817936996913811951&partner=&hide_thread=false Sabrina Rojas sobre sus amores: "Con Luciano Castro no nos soltamos", y dijo: "Fuimos un buen equipo"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/0J1Gxnl9pY — América TV (@AmericaTV) July 29, 2024

Aunque después aclaró: "A mi Luciano no me gusta más. Lo adoro pobre mi alma pero es todo lo que no quiero como hombre en mi vida". "Lo viví 12 años, traté de mejorarlo lo mejor posible".

"Luciano es muy mal humorado. El lo ha dicho públicamente que yo he hecho mucho por él, pero mucho", aseguró Rojas. Y agregó: "Hemos sido un buen equipo donde nos sacamos lo mejor de cada uno".

"Creo que me crucé en la vida de él para hacerle valorar otras cosas y el me mejoró a mi en otras cosas. Por ejemplo, yo me hice mucho más guapa, más valiente, era más sumisa", concluyó.

image.png Sabrina Rojas ahondó sobre su relación actual con Luciano Castro.

Y cerró: "Nada que el haga sentimentalmente a mi me impacta...Hoy es tan difícil, no me gusta nadie".

