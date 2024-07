Luis Caputo y Santiago Bausili dicen que lograron REPO millonario para pagar deuda

3. Esperan que las Reservas Internacionales tengan un piso de incremento de 1200 millones de dólares durante agosto. El gobierno pago en neto 2100 millones de dólares y en agosto los multilaterales le devolverán a la Argentina 1200 millones

4. Bausili dijo que la cuenta comercial energética se dará vuelta a partir de agosto, y con fuerza a partir de septiembre. Que el déficit energético estacional de junio-julio explica el 100% de la caída de las reservas (excluyendo el pago de Bonares y globales). La balanza energética pasará de -700 millones en julio a positiva en agosto y +400 millones en septiembre. Ambos esperan volver a ser compradores de RRII durante agosto-septiembre.

5. Caputo dijo que espera una inflación que comience con 1% o 0% en septiembre (Esto fue muy fuerte para los que están presentes)

6. Caputo dijo que a partir del Q3 la preocupación es que el FX Financiero quede debajo de $1100. Entre risas dijo que Santiago tendrá ese problema de ahora en más

7. Superávit Primario durante julio y déficit financiero (por pagos de los Bonares y Globales, que esto era algo esperable porque es imposible revertir un pago de US$ 2 .000 millones). Espera volver al superávit financiero en agosto.

8. El blanqueo no tiene un objetivo fiscal sino de re-monetización en dólares de la economía. Es parte del proceso que el presidente impulsa de dolarizar la economía

9. Dice Caputo que AFIP le informo que viene muy bien la moratoria fiscal, mejor de lo esperado.

10. Sobre el blanqueo no dio un monto esperado de exteriorización y deposito de efectivo, pero dijo que las ALYCs deben llevar a los clientes un mensaje, que si depositan dólares y los mueven de la caja de ahorro especial de regularización fiscal en el banco a una cuenta especial de inversión por regularización de activos en la alycs, no pagan absolutamente nada sin importar el monto. Que las ALYCS lleven este mensaje. No hay obligación de invertir en ningún activo. Que es totalmente libre, y que si invierten no pagan ninguna multa. No podrán retirarlo hasta diciembre de 2025, y si retiran deberá la ALYC retenerle el 5% de la multa.

11. Furiase hablo también de la fuerte reducción de la deuda consolidada de US$ 480.000 millones, a 426.000 millones).

