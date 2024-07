Planta de GNL: Axel Kicillof habló de la "venganza" de Javier Milei

milei.jpg Axel Kicillof culpó a Javier Milei por la decisión de YPF de instalar la planta de GNL en Río Negro. NA

"Marín confirma que lo de RIGI no tuvo nada que ver con la decisión"

"No tiene que ver con no adherir al RIGI, es una venganza que causa un daño enorme", sentenció Axel Kicillof, que entre otras cosas dijo:

- "Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años".

- "La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas".

- "Milei desde el dia 1 que asumió no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires", y añadió que "con las provincias que son opositoras Milei ha entrado en una disputa permanente y les ha sacado cosas desde el primer día". Y citó como ejemplo, "cuando fue lo del tornado, el presidente dejó en claro que no hay nada para Bahía Blanca. Arréglense como puedan, dijo Milei".

- "La provincia de Buenos Aires no va a tolerar agresiones para nuestro pueblo. Vamos a seguir gobernando para nuestro pueblo, cumpliendo con nuestro mandato. No nos vamos a someter: nuestro único pacto es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y no lo vamos a traicionar".

- "No es un Boca – River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la producción y el trabajo".

- "No es bueno o malo para una provincia, es malo para la Argentina".

- "No es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política".

horacio-marin-tecpetrol-ypf.webp Axel Kicillof citó la conversación que tuvo con Marín, titular de YPF, para defenderse de las críticas por no haber adherido al RIGI. Y habló de las inversiones que YPF hará en Buenos Aires.

