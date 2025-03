Adorni habló de la "fake" de las "10 valijas llenas de dinero" (?) y defendió a Arrieta (???)

El vocero habló de "versiones infundadas" sobre "valijas llenas de dinero", que cuantificó en "10". Ninguno de esos datos estaba en la versión de Pagni, a quien nunca nombró.

"Pensar que uno puede salir de USA con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada siguiere 2 cosas", dijo sobre quienes difundieron la versión: "que son imbéciles o que están operando con malicia; entiendo que imbéciles no son", completó.

Adorni calificó el episodio como "un hecho que no existió". Luego hizo una llamativa defensa de Arrieta, de quien dijo que "no tiene que pasar por esta situación una ciudadana que no tiene nada que ver con el Gobierno".

El portavoz negó cualquier vínculo de la mujer con el Ejecutivo, más allá de "situaciones fortuitas", como la participación del Presidente en la CPAC, el evento conservador en el que Arrieta estuvo involucrada en su capítulo en la Argentina.

"Nos preocupa y entristece que se persiga a una ciudadana de a pie para intentar dañar al Gobierno", concluyó Adorni.

Por su parte, la Aduana confirmó que no hubo irregularidades en el arribo de Arrieta a Aeroparque, pero de todas formas anunció que se abrió un sumario para descartar posibles anomalías.

Embed - Conferencia de prensa | 12.03.25

