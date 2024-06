La nueva amiga de Shakira es una venezolana: Conócela

Incluso, dijo con humor, que le gustaría terminar su relación con su esposo Guaynaa para dedicarle el tema "Última", el mismo que Shakira le dedicó a su expareja, Gerard Piqué.

"O sea, literalmente, a veces quiero pelear con mi esposo para poder cantar y dedicársela", dijo Lele.

La sobrina de Chayanne también le confesó a la cantante colombiana que el característico movimiento de su pecho fue inspirado justamente en los bailes de Shakira y que ha ido a todas sus giras.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por su parte, Shakira recordó el momento en el que Lele Pons bailó uno de sus temas en "Dancing with the Stars". "Me encantó lo que te pusiste. Me lo voy a copiar para mis conciertos", aseguró, lo que emocionó a la venezolana.

La cantante colombiana también dijo que sería bueno que los hombres lloraran un poquito y reveló que "Nassau" es el tema preferido de su hijo mayor, Milan.

Shakira aprovechó el video del compartir con Lele Pons para publicarlo en su cuenta de Instagram y felicitar públicamente a la venezolana por su cumpleaños número 28. “Feliz cumpleaños a mi nueva amiga que tanto me hace reír”, escribió.

La publicación de Shakira logró de miles corazones y de comentarios por parte de los fanáticos: "Por primera vez conocí la envidia, quiero ser Lele", "Lele es la favorita de Dios", "Amo, qué bellas", "Amo este video".

Por ahora, la cantante colombiana continúa trabajando en lo que será su tour por Estados Unidos, el cual arranca en noviembre y se espera que continúe por Latinoamérica y Europa en el 2025.

Además, Shakira ha confirmado su presentación en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens (Florida) para realizar la ceremonia del cierre de la Copa América 2024, el domingo 14 de julio.

Por su parte, Lele Pons anunció su participación como presentadora en los Premios Juventud. El evento se celebrará el 25 de julio de 2024 en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, en San Juan. Junto a Lele Pons estarán el puertorriqueño Wisin y la dominicana Clarissa Molina.

