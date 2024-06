Yanina Latorre desatada contra Marina Calabró: "Es tan zorra"

Y agregó: "Un día empecé a ver que me mentía en la cara, fuera del aire...T odo a lo zorra y a mi las zorras no me gustan y no me gusta que me den la cara y me enfrenten". "Le perdí la confianza", cerró tajante.

La panelista le responde a la ex pareja.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ZdCoXLHrJL — América TV (@AmericaTV) June 28, 2024

