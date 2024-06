Hitazo en puerta: María Becerra y Trueno lanzaron una nueva canción

Cuando te vi / Supe que iba a pasar / Me prometí que no me iba a enamorar, oh / Pero fuck that (fuck that) / Ese cuerpo me encanta / Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar.

Es que te vi / Supe que iba a pasar (que iba a pasar) / Me prometí que no me iba a enamorar, oh / Pero fuck that (fuck that) / Ese cuerpo me encanta (oh-oh) / Me lo hiciste tan rico (TR1, mai, ja)

Aunque todavía no soy rico (no) / Te puedo dar amor como de chico / Cosquillas en la panza, como antes del primer pico (mai) / O poder agarrarte de la mano una tarde de verano / Momento' que se vuelven infinito' (yeah-yeah).

Y por favor, no le ponga' precio ni valor a mi honor / Que sin idealizacione', no hay dolor (no) / Y eso es bueno para mí, que no ando buscando el amor / Ando en busca de una turra y si es de zona sur, mejor.

¿Vos querías calle? Traje poesía callejera / Poca plata, muchos sueño', voy a darte lo que quiera' / Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera / Esta cara llena un estadio y yo pienso que es Bombonera / Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera / Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera / Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera / Un wacho verdadero pa' la mamichula verdadera / TR1.

Ya no hay excusa', mai, me tiene a sus pie' / Me obsesiona comerte otra ve', eh-eh / Mami, ni tenés que llamar / Si hoy yo te paso a buscar / Yo no me quería enamorar, pero...

Cuando te vi / Supe que iba a pasar (que iba a pasar) / Me prometí que no me iba a enamorar, oh (¿ah, no?, ¿ah, no?) / Pero fuck that (fuck that) / Ese cuerpo me encanta / Me lo hiciste tan rico

Ay, yo pensé / Que nos comíamos / Y yo juré / Que no había amor, yeah, yeah.

I got twenty-one questions and they are for you / A ti te gustan seductora' como Betty Boop / ¿Acaso querés que te baile?, ¿que te desarme? / Que el cuerpo hable, que pida, mmm

Tantas noches juntos, ya no sé si me confundo / Si eres tú o es que soy yo, es el deseo / Me consumo en la idea / De que te vaya' con la marea / Y que yo más nunca te vea / Y ya no sé qué voy a hacer.

Cuando te vi / Supe que iba a pasar (que iba a pasar) / Me prometí que no me iba a enamorar, oh (¿ah, no?, ¿ah, no?) / Pero fuck that (fuck that) / Ese cuerpo me encanta / Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar.

Es que te vi / Supe que iba a pasar / Me prometí que no me iba a enamorar, oh / Pero fuck that (fuck that) / Ese cuerpo me encanta / Me lo hiciste tan rico".





Embed - Maria Becerra, Trueno, Big One - Cuando Te Vi | CROSSOVER #5



Se trata de la quinta colaboración lanzada por Big One, quien previamente ya trabajado junto a Emilia Mernes y Callejero Fino con “En la intimidad”, la primera entrega. Luego apareció FMK y Emanuel Noir de Ke Personajes, con “Un finde”, Rusherking y Ulises Bueno en “Mentiras”, y más tarde Tini Stoessel y BM con “Lágrimas”.

“No veía la hora de que todos puedan escucharlo, gracias por sumarse amigos la rompieron”, escribió el artista hacia sus colegas luego de hacer oficial el lanzamiento del tema.





Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by Big One (@bigone)



María Becerra hizo tortas fritas criollas en la televisión española

El miércoles (26/06) María Becerra estuvo como invitada en La Resistencia y cocinó torta fritas criollas en medio de la entrevista.

Si bien durante la nota la cantante repasó su carrera musical además se refirió a su trabajo en la película "Mi Villano Favorito 4" en la que puse su voz en uno de los personajes.

Asimismo, en un momento de la nota la producción le preparó una mesa con diversos utensilios de cocina y los insumos necesarios para que cocinara al aire tortas fritas criollas. "Vamos a hacer algo que es una tradición argentina", adelantó.

El periodista David Broncano confesó que no había probado previamente y la artista aprovechó para jactarse de ser "la reina de las tortas fritas". Posteriormente comenzó con la preparación y aseguró: "Esto va a mano pelada".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Jesica Cirio tomó la decisión que hundió a Martín Insaurralde

Mónica Farro confesó el insólito motivo que la llevó a ser "muy infiel"

La brutal pelea entre Furia y una ex Gran Hermano: "Casi vuelan piñas"

Fernando Dente recordó la llamativa fobia que lo atormentaba de niño

Un paraíso natural de aguas termales en forma de cascada