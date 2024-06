La brutal pelea entre Furia y una ex Gran Hermano: "Casi vuelan piñas"

"Furia le dijo a los gritos a la Tora: 'No pienso ir a ninguno de tus programas y avisale al croto de (Diego) Poggi que no le voy a dar fama a él y menos a Georgina Barbarossa", añadió Pepe. Todas las angelitas no podían creerlo.

