Ángel Di María disfruta ser capitán, solo hay una cosa que no le gusta

"Es muy lindo poder ser el capitán de la Selección Argentina"

image.png Fideo dio una asistencia para el primer gol de Lautaro

Al término del encuentro, el futbolista rosarino reconoció la felicidad que le generó el cariño del público y haber portado la capitanía. Sin embargo, también se lamentó que no haya estado Messi en cancha. "Es muy lindo poder ser el capitán de la Selección Argentina. Lamentablemente cada vez que me toca es porque Leo tiene algo y eso es lo único que no me gusta", sostuvo Di María, haciendo referencia a que siempre quiere tener al Diez adentro del campo.

En ese sentido, también explicó cuánto siente el equipo la ausencia del ex Barcelona. "Cuando no está Leo todos tenemos que hacer el doble. Tratamos de hacer entre todos lo que él hace", dijo.

La Selección nacional está en cuartos de final de la Copa América 2024. Lionel Messi continúa entre algodones y no está confirmada su presencia en el próximo encuentro. Sería una baja sensible. Pero estará Ángel Di María, y todo será un poco menos difícil.

