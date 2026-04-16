"Algo que contar", con Agustina Kämpfer: un éxito en las redes

Embed - EL INSÓLITO REGALO QUE LE LLEVÓ AGUSTINA KÄMPFER A PERGOLINI Y DESCOLOCÓ A TODOS

Una vida de película

Fue una de las protagonistas de portada de la revista Playboy, participó en el Bailando por un Sueño (“hubiera ganado si no me lesionaba”) y también hizo muchas veces asistencia social en barrios carenciados.

“Ser un mujer con carácter en Argentina tiene su costo, te sale carísimo” reconoció.

image Televisión y redes: Agustina Kampfer

El horario escogido, la medianoche, es el del inicio de “La Hora de las Brujas” (se extiende desde las 0 hasta las 3 de la mañana ya que Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde).

Es un espacio difícil, donde hay que acompañar de manera amable al televidente antes de dormir pero, al mismo tiempo, la conductora debe “despertarlos” con algún concepto estridente o idea explosiva. Es un espacio difícil, donde hay que acompañar de manera amable al televidente antes de dormir pero, al mismo tiempo, la conductora debe “despertarlos” con algún concepto estridente o idea explosiva.