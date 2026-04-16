La propuesta de Kampfer en Canal 22 Web se basa en entrevistas mano a mano con figuras importantes de la Argentina: busca diálogos profundos e íntimos con momentos de charla y también reflexiones finales en las redes para conocer en mayor profundidad a los convocados.
MEDIANOCHE DE CANAL 22 WEB
"Algo que contar", con Agustina Kämpfer: un éxito en las redes
La señal de streaming de Santiago Cúneo renovó programación y sumó figuras de Argentina para transmitir en redes. Una de las convocadas fue Agustina Kampfer.
Agustina, a pesar de su juventud, aquilata una vasta experiencia de casi un cuarto de siglo en los medios donde fue cronista y conductora de señales como C5N, CN23, FOX Sports, América TV y Telefé.
Participó numerosas veces en programas como “Intratables”, “Cortá por Lozano” y “Nosotros a la mañana”.
Kampfer se ha convertido en una figura de las redes sociales donde suma cientos de miles de seguidores.
Una vida de película
Fue una de las protagonistas de portada de la revista Playboy, participó en el Bailando por un Sueño (“hubiera ganado si no me lesionaba”) y también hizo muchas veces asistencia social en barrios carenciados.
“Ser un mujer con carácter en Argentina tiene su costo, te sale carísimo” reconoció.
El horario escogido, la medianoche, es el del inicio de “La Hora de las Brujas” (se extiende desde las 0 hasta las 3 de la mañana ya que Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde).