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MEDIANOCHE DE CANAL 22 WEB

"Algo que contar", con Agustina Kämpfer: un éxito en las redes

La señal de streaming de Santiago Cúneo renovó programación y sumó figuras de Argentina para transmitir en redes. Una de las convocadas fue Agustina Kampfer.

16 de abril de 2026 - 22:05
Agustina Kampfer, éxito en redes

Agustina Kampfer, éxito en redes

La propuesta de Kampfer en Canal 22 Web se basa en entrevistas mano a mano con figuras importantes de la Argentina: busca diálogos profundos e íntimos con momentos de charla y también reflexiones finales en las redes para conocer en mayor profundidad a los convocados.

Agustina, a pesar de su juventud, aquilata una vasta experiencia de casi un cuarto de siglo en los medios donde fue cronista y conductora de señales como C5N, CN23, FOX Sports, América TV y Telefé.

Participó numerosas veces en programas como “Intratables”, “Cortá por Lozano” y “Nosotros a la mañana”.

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Kampfer se ha convertido en una figura de las redes sociales donde suma cientos de miles de seguidores.

En paralelo a su labor periodística, incursionó en la escritura del libro Las Parturientas, donde reflexiona sobre la maternidad desde una mirada crítica y personal. En paralelo a su labor periodística, incursionó en la escritura del libro Las Parturientas, donde reflexiona sobre la maternidad desde una mirada crítica y personal.

Embed - EL INSÓLITO REGALO QUE LE LLEVÓ AGUSTINA KÄMPFER A PERGOLINI Y DESCOLOCÓ A TODOS

Una vida de película

Fue una de las protagonistas de portada de la revista Playboy, participó en el Bailando por un Sueño (“hubiera ganado si no me lesionaba”) y también hizo muchas veces asistencia social en barrios carenciados.

“Ser un mujer con carácter en Argentina tiene su costo, te sale carísimo” reconoció.

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Televisión y redes: Agustina Kampfer

Televisión y redes: Agustina Kampfer

El horario escogido, la medianoche, es el del inicio de “La Hora de las Brujas” (se extiende desde las 0 hasta las 3 de la mañana ya que Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde).

Es un espacio difícil, donde hay que acompañar de manera amable al televidente antes de dormir pero, al mismo tiempo, la conductora debe “despertarlos” con algún concepto estridente o idea explosiva. Es un espacio difícil, donde hay que acompañar de manera amable al televidente antes de dormir pero, al mismo tiempo, la conductora debe “despertarlos” con algún concepto estridente o idea explosiva.

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