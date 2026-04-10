Nueva isla en la Antártida: El misterioso descubrimiento que paraliza a todos

En eso, los científicos y demás tripulación del barco quedaron asombrados al ver repentinamente una isla que hasta entonces solo figuraba como zona de peligro en las cartas náuticas disponibles.

“En nuestra ruta, la carta náutica mostraba una zona con peligros desconocidos para la navegación, pero no estaba claro qué era ni de dónde procedía la información”, contó Simon Dreutter, de la sección de Batimetría del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina (AWI).

“Examiné minuciosamente todas las líneas costeras que teníamos aquí en el laboratorio de batimetría y volví al puente. Mirando por la ventana, vimos un ‘iceberg’ que parecía algo sucio. Al examinarlo más de cerca, nos dimos cuenta de que probablemente era una roca. Entonces cambiamos de rumbo y nos dirigimos hacia allí, ¡y cada vez era más evidente que teníamos una isla frente a nosotros!”, agregó.

Nueva isla en la Antártida El descubrimiento que paraliza a todos Urgente24 ciencia Otra foto de la isla recién hallada en la Antártida. Imagen: Instituto Alfred Wegener / Christian Haas

¿Cómo es la isla inexplorada de la Antártida?

Los navegantes lograron acercarse con cuidado a la isla, rodearla y cartografiarla por primera vez.

Descubrieron que la isla es un poco más larga que el Polarstern, que tiene 118 metros, y aproximadamente el doble de ancho. Específicamente, la isla:

Tiene unos 130 metros de largo

Tiene 50 metros de ancho

Sobresale unos 16 metros del agua

Los expertos aún desconocen por qué el lugar aparece marcado como zona de peligro en la carta náutica, pero, lo que sí saben con certeza, es que no se trata de un iceberg, ni una roca.

Ahora es necesario realizar un proceso de denominación para la isla y garantizar que la nueva información aparezca en las cartas náuticas internacionales y en otros conjuntos de datos clave.

"Esta información es fundamental para los mapas batimétricos del fondo marino, como el IBCSO (Carta Batimétrica Internacional del Océano Austral), ya que la escasa cobertura de datos de medición e interpolación provoca que estos objetos no cartografiados simplemente se oculten", destaca el Instituto Alfred Wegener.

antártida-ciencia.jpeg ¿Qué más esconde la Antártida?

El hallazgo en la Antártida que asombra al mundo

Vale recordar que, a principios de año, se supo que científicos quedaron pasmados al descubrir una ciudad submarina perdida debajo de la Antártida.

Urgente24 informó que, esto se cataloga como uno de los hallazgos más importantes de nuestro siglo y conlleva no solo muchísima responsabilidad sino que también desencadena un montón de otras investigaciones.

El mismo está formado por estructuras naturales similares a montañas, valles, ríos o lagos. No está cerca del alcance humano pero podría revelar muchísimos secretos de la Antártida, además de conocerse posibles consecuencias globales que esto tendría.

-----------

Más noticias en Urgente24

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Problemas en Flybondi: Denuncian que los sueldos no aparecen y crece la tensión

Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado