Caso Fabiola: Sin "derivación política" el peronismo podría sacarla barata

"No es una buena noticia para su fuerza, pero si no hay después derivación política más allá de lo judicial, lo más probable es que esto siga por otro carril", sostuvo al aludir a la posibilidad de que el caso que encapsulado en Fernández, como tratan de instalar desde el kirchnerismo, y no se extienda hacia el resto del peronismo.

Consultado sobre el video que trascendió en el que se lo ve al entonces Presidente bebiendo cerveza con la periodista Tamara Pattinato, Fara enmarcó ese episodio dentro de un "cuadro" que incluye la fiesta de Olivos durante la pandemia y ahora la violencia física contra la exprimera dama.

"Todos conocíamos una cantidad de anécdotas sobre la intimidad del Presidente, entre las cuales no estaba la violencia de género, pero que sí era muy presta a excederse en la limitación que imponía el cargo. Desde ese punto de vista, está claro que conforma todo un cuadro, conforma toda una situación de un personaje que es irresponsable en el manejo del poder", explicó.

En ese escenario, observa que Cristina Kirchner, que salió a condenar a Fernández, "no tiene otra salida que tomar distancia absolutamente".

Embed

De todas formas, Fara detecta un problema anterior del kirchnerismo, y por extensión del peronismo, que está en el corazón de su crisis, independientemente de episodios como el de Fabiola, y que es la falta de renovación en su liderazgo.

"El kirchnerismo tiene un problema estructural de desgaste de hace mucho tiempo. Este tipo de situación no lo favorece y sólo puede pasar a una etapa de retormar un rol más protagónico o que sea relevante para la sociedad de la mano de un liderazgo renovado", dijo.

En esa línea, consideró que esa renovación "no es Cristina", pero "tampoco es Axel Kicillof". Fara opinó que el gobernador bonaerense "siempre fue dependiente de Cristina". También estimó que Sergio Massa tiene un "liderazgo desgastado".

"Todo eso no ayuda a salir al kirchnerismo del núcleo duro, que es uno importante, de 30%-33%, pero que no tiene la posibilidad de concitar atracción de sectores independientes. Ese es un proceso largo y complejo, entre otras cosas por lo que propone Cristina y después de estos hechos", dijo.

Y concluyó: "Sobre llovido, mojado. No hay posibilidad de corto plazo de lavarse la cara porque tampoco esos personajes renovadores existen hoy en Unión por la Patria".

Más contenido de Urgente24

Alberto Fernández, Fabiola Yañez, Tamara Pettinato y... Santiago Caputo (cruzando límites)

Segundo intento: LLA y el PRO piden sesión en Diputados pero decide Pichetto

Caso Fabiola: Ercolini por ahora conserva la causa y Alberto fue notificado de "hechos graves"

CFK rompió el silencio tras la denuncia contra Alberto Fernández