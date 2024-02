Atento BCRA: La llegada de menos dólares es una realidad

"En el año 2022 los ingresos del campo sumaron U$S 46.500 millones, solo tomando en cuenta cantidades producidas y precio promedio. En el año 2023 ingresaron U$S 23,5 millones, y se estima para el año 2024 menos de U$S 33.000 millones. Es mucho más que el año 2023, pero menos que el año 2022, es más, en el año 2021 habían ingresado U$S 39.800 millones. Es un escenario de pobres ingresos."

Las perspectivas económicas para Argentina en 2024 son desafiantes. Se espera una disminución en las importaciones y una menor recaudación, lo que podría afectar la actividad económica.

Posibles cambios en el consumo y la inflación

Se espera un cambio en el perfil del consumidor, con una mayor búsqueda de precios en detrimento de la calidad. En cuanto a la inflación, si bien se prevé una disminución en los primeros meses del año, el mes de marzo se presenta como un período crucial que podría revertir esta tendencia.

Vamos a un consumidor con menos dinero en el bolsillo, y buscando precio más que calidad, veremos un gran efecto sustitución en la demanda de bienes y servicios.

A pesar de las especulaciones sobre una posible devaluación, el mercado de futuros del dólar sugiere lo contrario. Se espera que el gobierno cumpla con su promesa de mantener el tipo de cambio estable, lo que podría llevar a una disminución en la tasa de interés en el mercado financiero.

