Crece la rebelión demócrata contra Joe Biden por Gaza

En octubre de 2023, los musulmanes estadounidenses y algunos activistas del Partido Demócrata sin tapujos expresaron que si continúa apoyando la ofensiva israelí -que niega algún tipo de alto fuego y multiplica las muertes palestinas- le retiraran el apoyo a su reelección 2024 y frustrarán su deseo de aferrarse al Despacho Oval de la Casa Blanca.

Varios figuras demócratas musulmanas como el ex representante estadounidense Keith Ellison, fiscal general de Minnesota y primer musulmán elegido al Congreso, el representante Andre Carson de Indiana y la representante Rashida Tlaib, legisladora palestina estadounidense de Minnesota, se han manifestado en claros términos: “No cuentes con nuestro voto”.

Las críticas de estos grupos y la reivindicación de su identidad y origen se han profundizado tras la miseria de los palestinos en Gaza: más de 1 millón desplazados, casi 30.000 muertos (la mayoría mujeres y niños) y 70.000 heridos.

La mayoría de los votantes árabes que se niegan a votar a Biden dicen que no están a favor del regreso a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump y que se inclinan por votar por un tercer partido o no votar en absoluto.

Michigan clave para Biden

El mismo diario de negocios recordó que Michigan fue fundamental para la victoria de Biden en 2020 sobre Trump que devolvió al estado a la columna demócrata por 154.000 votos.

Según Reuters, los millennials estadounidenses y la Generación Z representaron el 31% de los 155 millones de votantes en las elecciones de 2020, frente al 23% en 2016, encontró el grupo de investigación demócrata Catalist.

Y la Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2002, y los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, favorecieron a Biden sobre Trump por márgenes mayores que cualquier otro grupo, según el Pew Research Center, una organización no partidista. Pero ahora ese rango etario es el más disconforme con la agenda exterior de Biden.

“Escuchemos a Michigan, uno de los grupos en el centro de la campaña “no comprometida”, que se ha fijado un objetivo de al menos 10.000 votos (el margen de victoria de Trump en 2016) para demostrar cómo la posición de Biden sobre Israel podría costarle en unas elecciones reñidas”.

"Ni siquiera sé si Biden ve a mi pueblo o mi sangre como verdadera sangre humana", dijo Abdualrahman Hamad, un oftalmólogo palestino-estadounidense en Detroit a Reuters.

image.png Joe Biden quién podría perder su voto en las elecciones si sigue con su apoyo a Israel.

A los árabes estadounidenses no les basta que Biden endurezca su retórica contra Benjamin Netanyahu; piden un alto el fuego permanente y el fin de la financiación militar a Israel.

Lo más cercano a eso que estuvo USA fue la solicitud de una tregua temporal para intercambiar rehenes por prisioneros y ahora con su participación en los acuerdos entre Hamas e Israel con Qatar y Egipto.

La Casa Blanca ha dicho que un alto el fuego permanente ayudaría a Hamás a permanecer en el poder. Horas atrás, Joe Biden afirmó que una nueva tregua era inminente. "Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto el fuego", exclamó en el programa ate Night With Seth Meyers de NBC.

Sin embargo, tanto Hamas como Israel lo desmintieron. Bassem Naim, jefe de la división política de Hamás en Gaza, manifestó que las declaraciones de Biden fueron “prematuras” y “no coincidían con la realidad sobre el terreno”,

Y funcionarios israelíes revelaron a The Guardian que los comentarios del norteamericano constituyeron una sorpresa y que no se hicieron en coordinación con los líderes del país ya que Hamás seguía planteando “exigencias excesivas”.

