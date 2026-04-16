Gran Hermano no levanta cabeza: Bajo rating e interna explosiva en el panel

Valeria Mazza destruyó a Gran Hermano

Hace algunos días, Valeria Mazza apuntó duramente contra Gran Hermano durante una entrevista que dio para El Observador.

"Gran Hermano es un fenómeno que no me gustó nunca, debo decir. Me parece que no sé, no entiendo la de estar ahí espiando lo que hace la gente las 24 horas y tampoco de ir a compartir eso. Más si sos una figura pública", señaló.

Además, sobre las figuras involucradas en el certamen como Andrea del Boca y Grecia Colmenares, señaló: "Yo no lo haría. Pero bueno, qué sé yo. Hay que ver por qué lo hacen. No sé. Qué es lo que están buscando. ¿Entendés? Al ir a exponerse de esa manera". "Me cierra que solamente sea económico", confesó.

De todos modos, luego indicó que a raíz de las redes sociales los artistas comenzaron a exhibirse de tal manera que parecen sus propios paparazzis. "Forma parte de la vida actual", reflexionó.

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