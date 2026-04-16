En medio de la debacle que atraviesa Gran Hermano, un nuevo conflicto sacude al programa, aunque esta vez no involucra a los jugadores. Según revelaron en Intrusos, existe una fuerte interna entre las panelistas Mariana Brey y Sol Pérez, que habría escalado en las últimas semanas y suma tensión a un ciclo que no logra recuperar su brillo.
"GUERRA SILENCIOSA"
Gran Hermano no levanta cabeza: Bajo rating e interna explosiva en el panel
Desde Telefe no solo se ven afectados por la caída de la audiencia de Gran Hermano, si no que también deben mediar entre Mariana Brey y Sol Pérez.
Según contó Rodrigo Lussich, lejos de cuestiones editoriales o de contenido lo que ocurre entre las empleadas de Telefe se trata sobre "una pelea por los looks". El conflicto generado incluye vestuario, poses y estética general, lo que encendió una competencia silenciosa entre ambas.
Durante el programa analizaron imágenes comparativas que evidenciarían similitudes notorias entre los atuendos y las producciones. El panelista Daniel Ambrosino remarcó que no solo coincidían en la ropa, sino también en la postura y la actitud frente a cámara, mientras que el conductor definió el conflicto como “una guerra silenciosa” por la identidad estética dentro del ciclo.
Si bien su colega Adrián Pallares relativizó la situación al señalar que este tipo de roces son habituales en paneles televisivos, lo cierto es que la interna suma un nuevo capítulo a la crisis del programa. En un contexto de desgaste general, la disputa entre las comunicadoras refleja cómo incluso los detalles más superficiales pueden convertirse en el epicentro de tensiones mayores.
Valeria Mazza destruyó a Gran Hermano
Hace algunos días, Valeria Mazza apuntó duramente contra Gran Hermano durante una entrevista que dio para El Observador.
"Gran Hermano es un fenómeno que no me gustó nunca, debo decir. Me parece que no sé, no entiendo la de estar ahí espiando lo que hace la gente las 24 horas y tampoco de ir a compartir eso. Más si sos una figura pública", señaló.
Además, sobre las figuras involucradas en el certamen como Andrea del Boca y Grecia Colmenares, señaló: "Yo no lo haría. Pero bueno, qué sé yo. Hay que ver por qué lo hacen. No sé. Qué es lo que están buscando. ¿Entendés? Al ir a exponerse de esa manera". "Me cierra que solamente sea económico", confesó.
De todos modos, luego indicó que a raíz de las redes sociales los artistas comenzaron a exhibirse de tal manera que parecen sus propios paparazzis. "Forma parte de la vida actual", reflexionó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar
Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal
Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4