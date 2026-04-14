Valeria Mazza lapidó a Gran Hermano y cuestionó a las figuras que participan

Rodrigo Lussich cruzó a Santiago del Moro por su rol en Gran Hermano

Hace algunos días Rodrigo Lussich cruzó con dureza a Santiago del Moro por su conducción de Gran Hermano.

"Ahora Del Moro es una cosa intocable, que nadie se mete con él y para mí la conducción que hace de Gran Hermano no está tan buena. Lo que no significa que sea un gran conductor", dijo en diálogo con el programa Desayuno Americano.

Y continuó tajante: "El tipo no entiende el formato. No lo termina de asentar. No crea clima". Asimismo, posteriormente reparó en algunas cuestiones que no comparte con cómo se dirige hacia los participantes e incluso habló de "soberbia" por parte de su colega.

"No todos estamos para todos los formatos", indicó al resaltar que así y todo le parece que en radio se desempeña de manera correcta.

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