En la tarde del lunes (13/04) Valeria Mazza fue entrevistada por Marina Calabró y Guido Záffora por El Observador y la modelo no tuvo reparos en opinar con sinceridad sobre Gran Hermano y la actual edición en la que entraron figuras de la televisión como Andrea del Boca y Grecia Colmenares.
"NO ME GUSTÓ NUNCA"
Valeria Mazza lapidó a Gran Hermano y cuestionó a las figuras que participan
En medio de la debacle de Gran Hermano por Telefe, la modelo criticó al certamen y opinó tras los ingresos de Andrea del Boca y Grecia Colmenares.
"Gran Hermano es un fenómeno que no me gustó nunca, debo decir. Me parece que no sé, no entiendo la de estar ahí espiando lo que hace la gente las 24 horas y tampoco de ir a compartir eso. Más si sos una figura pública", explicó con firmeza sobre la apuesta de Telefe.
Asimismo, sobre las figuras involucradas señaló: "Yo no lo haría. Pero bueno, qué sé yo. Hay que ver por qué lo hacen. No sé. Qué es lo que están buscando. ¿Entendés? Al ir a exponerse de esa manera". "Me cierra que solamente sea económico", confesó.
De todos modos, posteriormente indicó que a raíz de las redes sociales los artistas comenzaron a exhibirse de tal manera que parecen sus propios paparazzis. "Forma parte de la vida actual", reflexionó.
Rodrigo Lussich cruzó a Santiago del Moro por su rol en Gran Hermano
Hace algunos días Rodrigo Lussich cruzó con dureza a Santiago del Moro por su conducción de Gran Hermano.
"Ahora Del Moro es una cosa intocable, que nadie se mete con él y para mí la conducción que hace de Gran Hermano no está tan buena. Lo que no significa que sea un gran conductor", dijo en diálogo con el programa Desayuno Americano.
Y continuó tajante: "El tipo no entiende el formato. No lo termina de asentar. No crea clima". Asimismo, posteriormente reparó en algunas cuestiones que no comparte con cómo se dirige hacia los participantes e incluso habló de "soberbia" por parte de su colega.
"No todos estamos para todos los formatos", indicó al resaltar que así y todo le parece que en radio se desempeña de manera correcta.
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