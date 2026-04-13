El actor Mariano Martínez fue elegido para ponerse al frente de La jaula de la moda en su decimoquinta temporada. El ciclo, un clásico de las tardes de Ciudad Magazine, iniciará una nueva etapa a partir de los primeros días de mayo. La incorporación del actor marca una renovación en la conducción del formato.
APUESTA FUERTE
Ciudad Magazine relanza La jaula de la moda: Qué actor será su nuevo conductor
El periodista Gustavo Méndez le reveló a Moria Casán quién fue el reconocido actor elegido por las autoridades para llevar adelante el histórico programa.
En esta nueva edición, el artista estará acompañado por Fabián Medina Flores y Claudio Cosano como panelistas principales. Ambos son referentes del mundo fashion y aportarán su mirada especializada. Además, el ciclo contará con distintas figuras invitadas en cada emisión. La dinámica combinará análisis de looks, humor y actualidad. El formato buscará mantener su estilo característico.
Su antecedente en ese rol fue Primera Cita, emitido por Telefe en 2018. En aquel entonces, encabezó el certamen enfocado en relaciones amorosas. En esta ocasión, el desafío estará centrado en el universo de la moda. Su perfil popular podría atraer nuevas audiencias.
La edición número 15 implicará un recambio tras el paso de Horacio Cabak y el Pollo Álvarez. El programa, producido por Esteban Farfán y Eugenia Clemente, ya es un éxito consolidado. En 2017 fue distinguido con el Martín Fierro de Cable de Oro. Con esta renovación, el ciclo busca reafirmar su vigencia en la pantalla.
Quién es la joven que habría conquistado al actor
Si bien actualmente Mariano Martínez hizo público que esté en pareja, la realidad es que Meli, joven cordobesa, lo habría conquistado.
Desde Intrusos, el periodista Pablo Layus fue quien deslizó que el actor había comenzado una relación amorosa en plena temporada teatral en Villa Carlos Paz mientras se luce arriba del escenario con la obra "Ni media palabra".
“Hay dudas de si se conocieron en Zebra o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado”, señaló el comunicador.
Otro dato que sumó misterio fue el movimiento en redes sociales. La persona en cuestión tenía su cuenta de Instagram pública, pero cuando comenzaron a circular los rumores y la prensa empezó a investigar, decidió ponerla en modo privado. Ese gesto, lejos de frenar la curiosidad, avivó aún más las especulaciones.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 8 capítulos que sacude el ranking y no para
Mirtha Legrand preguntó por el caso Adorni y la mesa se prendió fuego
Ante la fragilidad de Milei, ya suenan otros 10 posibles presidenciables
Peligra pagar con tarjeta de crédito en supermercados: Qué pasará con tus compras
Roberto Pettinato se quiso pasar de vivo y una panelista lo humilló: "Ya bastante tiene con..."