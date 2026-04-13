Ciudad Magazine relanza La jaula de la moda: Qué actor será su nuevo conductor

Quién es la joven que habría conquistado al actor

Si bien actualmente Mariano Martínez hizo público que esté en pareja, la realidad es que Meli, joven cordobesa, lo habría conquistado.

Desde Intrusos, el periodista Pablo Layus fue quien deslizó que el actor había comenzado una relación amorosa en plena temporada teatral en Villa Carlos Paz mientras se luce arriba del escenario con la obra "Ni media palabra".

“Hay dudas de si se conocieron en Zebra o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado”, señaló el comunicador.

Otro dato que sumó misterio fue el movimiento en redes sociales. La persona en cuestión tenía su cuenta de Instagram pública, pero cuando comenzaron a circular los rumores y la prensa empezó a investigar, decidió ponerla en modo privado. Ese gesto, lejos de frenar la curiosidad, avivó aún más las especulaciones.

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