Carina Zampini volvió con todo a Telefe con La Peña de Morfi y, a pesar de la polémica previa, el rating le dio un respaldo que sacudió todo el canal. En un domingo clave, el ciclo que comparte con Diego Leuco no solo ganó, dejó claro que en Telefe, cuando el número acompaña, las internas quedan en segundo plano.
REVENTÓ EL RATING
Carina Zampini volvió a La Peña de Morfi y dejó a todos mudos: "Qué lindo estar acá"
Carina Zampini regresó a la conducción de La Peña de Morfi y la rompió en el rating pese a la polémica. Aplastó a Juana Viale y dejó un mensaje para Telefe.
Cuánto midió La Peña de Morfi y cómo le ganó a Juana Viale
La vuelta del clásico de los domingos dejó un dato central: La Peña de Morfi ganó con comodidad su franja horaria. El programa arrancó con un piso cercano a los 4 puntos y, a medida que avanzó la emisión, fue creciendo hasta alcanzar picos de 7.7 puntos, muy cerca de los 8.
Dado el contexto de la televisión actual, donde el encendido general viene en baja y los promedios de los canales están más ajustados, lograr esos picos implica que hay un público que sigue eligiendo el formato.
La competencia directa, Almorzando con Juana, el programa conducido por Juana Viale, quedó bastante más atrás, sin superar nunca los 5 puntos, alejándose por al menos 2 puntos durante gran parte de la tarde.
El dato también se potencia si se lo compara con los promedios generales: Telefe suele moverse alrededor de los 5 puntos diarios, mientras que El Trece ronda los 2.4. Es decir, La Peña cumplió, pero además elevó el rendimiento del canal.
El contenido tuvo mucho que ver con esto. Desde el inicio, el programa apostó por figuras fuertes de la música argentina como El Chaqueño Palavecino, Valeria Lynch y Destino San Javier, hasta que después se sumaron Ángela Leiva y Ariel Puchetta, quienes ampliaron el espectro y mantuvieron el ritmo.
Además, recordemos que se trató de una emisión especial por los 10 años del ciclo, que ya acumula más de 440 programas, 1760 horas en vivo y más de 2000 artistas invitados.
Polémica por Zampini: qué pasaba en Telefe y cómo impactó
Antes del debut, el foco estaba puesto en la decisión de sumar a Carina Zampini como conductora. Según había trascendido en Radio Mitre a través del periodista Juan Etchegoyen, dentro de la productora no todos estaban de acuerdo con su elección.
El malestar tenía que ver con que Zampini había sido parte del ciclo en 2016 junto a Gerardo Rozín, pero su salida estuvo envuelta en versiones de conflicto que nunca se terminaron de aclarar públicamente.
De hecho, hay una frase que circuló internamente que dio muestra de ese clima: "Habiendo tantas conductoras…", algo no menor sobre todo considerando que esas dudas aparecieron incluso antes de salir al aire.
Sin embargo, la televisión tiene una lógica bastante directa: la pantalla valida o expone. Y en este caso, el debut dejó una señal clara: Zampini se mostró segura, integrada y con buena química junto a Diego Leuco.
Su primera intervención marcó el tono: "Qué lindo estar acá, qué lindo equipazo que tenemos y qué lindo estar con todos ustedes de vuelta porque estamos de festejo". A lo largo del programa, se la vio cómoda tanto en los segmentos musicales como en los momentos de charla. Incluso dejó una definición que apunta a la continuidad: "Yo en 10 años me veo en La Peña de Morfi".
Para el público, la discusión interna parece haber quedado en segundo plano. Lo que importó fue el producto final: música, cercanía y una identidad que el programa supo sostener durante una década.
En línea con otros análisis publicados por Urgente24, se confirma una vez más algo que se repite: cuando el contenido funciona, las polémicas importan menos.
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