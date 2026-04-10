Un conductor de Telefe rompió el silencio y confirmó su regreso: "Si te va bien..."

Telefe, el rating del sábado y la estrategia detrás del posible regreso

Más allá del caso puntual de PH, lo que aparece en el fondo es una estrategia más amplia de Telefe, que viene trabajando en una renovación de su programación con el objetivo de reforzar su prime time y sostener el liderazgo en audiencia. En ese esquema aparecen tanto rumores de PH como posibles regresos de formatos históricos como Tu cara me suena o Popstars, lo que marca una clara apuesta por marcas ya probadas.

Según la información que trascendió en Mitre Live, la idea de la señal es ubicar nuevamente a PH en su histórico horario de los sábados a la noche, después de las 21 o 22 horas, un espacio donde históricamente la competencia con Mirtha Legrand fue uno de los puntos más calientes de la televisión.

image Telefe analiza reordenar su prime time con posibles regresos de formatos clásicos como PH, en una estrategia de rating que aún depende de definiciones presupuestarias y planificación previa al Mundial.

En ese escenario, el regreso del ciclo también se lee como una jugada de posicionamiento: no se trata solo de sumar un programa más, sino de recuperar un formato que ya demostró rendimiento en una franja muy específica y sensible del rating.

A esto se suma otro dato que circula: la intención de que el eventual regreso se concrete antes del Mundial, algo que también forma parte de la planificación general de Telefe en términos de programación y audiencias. Sin embargo, todo sigue atado a definiciones internas, especialmente a la aprobación del presupuesto, que hoy parece ser el punto más importante para destrabar la situación.

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En este contexto, PH, Podemos Hablar es una posibilidad concreta, todavía sin fecha ni anuncio oficial, pero con suficiente respaldo como para marcar agenda en la televisión argentina. Y como suele pasar en estos casos, el silencio del canal dice tanto como las frases del propio conductor.

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