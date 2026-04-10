El posible regreso de PH, Podemos Hablar vuelve a mover la agenda de Telefe y ya empieza a causar curiosidad para quienes miran tele abierta. El conductor Andy Kusnetzoff volvió a hablar del tema y dejó abierta la puerta, mientras el canal evalúa si el histórico ciclo de los sábados a la noche vuelve a la pantalla o no.
LA PALABRA MÁS ESPERADA
Un conductor de Telefe rompió el silencio y confirmó su regreso: "Si te va bien..."
Telefe viene evaluando el regreso de un histórico ciclo de los sábados con su conductor original. Dicho conductor habló del tema y dejó abierta la posibilidad.
Andy Kusnetzoff y PH: las frases que reactivaron el regreso
El encargado de ponerle voz al tema fue Andy Kusnetzoff, quien en diálogo con el programa SQP dejó abierta la puerta al regreso de PH, aunque sin confirmarlo de manera oficial. "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara", aseguró.
En ese mismo ida y vuelta, el conductor buscó bajar un poco las expectativas, aclarando que todavía no hay definiciones cerradas: "Todavía ni idea. Falta, pero si es bueno volver". Es decir, hay voluntad, hay charlas, pero no hay anuncio formal por parte de Telefe.
Lo único claro es el lugar simbólico que ocupa el programa en la cabeza del conductor y en la televisión abierta: PH, Podemos Hablar supo establecerse como uno de los formatos más fuertes de los sábados a la noche, en un horario donde la competencia con Mirtha Legrand marcó durante años la agenda del rating. Incluso el propio Andy reforzó esa idea con otra frase que suma contexto: "Cuando te va bien… volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede".
En paralelo, distintos trascendidos periodísticos, entre ellos los mencionados por Juan Etchegoyen en Mitre Live, señalan que el regreso del ciclo estaría atado a una definición presupuestaria dentro del canal. En otras palabras, que el proyecto está sobre la mesa, pero todavía depende de una aprobación interna clave.
Telefe, el rating del sábado y la estrategia detrás del posible regreso
Más allá del caso puntual de PH, lo que aparece en el fondo es una estrategia más amplia de Telefe, que viene trabajando en una renovación de su programación con el objetivo de reforzar su prime time y sostener el liderazgo en audiencia. En ese esquema aparecen tanto rumores de PH como posibles regresos de formatos históricos como Tu cara me suena o Popstars, lo que marca una clara apuesta por marcas ya probadas.
Según la información que trascendió en Mitre Live, la idea de la señal es ubicar nuevamente a PH en su histórico horario de los sábados a la noche, después de las 21 o 22 horas, un espacio donde históricamente la competencia con Mirtha Legrand fue uno de los puntos más calientes de la televisión.
En ese escenario, el regreso del ciclo también se lee como una jugada de posicionamiento: no se trata solo de sumar un programa más, sino de recuperar un formato que ya demostró rendimiento en una franja muy específica y sensible del rating.
A esto se suma otro dato que circula: la intención de que el eventual regreso se concrete antes del Mundial, algo que también forma parte de la planificación general de Telefe en términos de programación y audiencias. Sin embargo, todo sigue atado a definiciones internas, especialmente a la aprobación del presupuesto, que hoy parece ser el punto más importante para destrabar la situación.
En este contexto, PH, Podemos Hablar es una posibilidad concreta, todavía sin fecha ni anuncio oficial, pero con suficiente respaldo como para marcar agenda en la televisión argentina. Y como suele pasar en estos casos, el silencio del canal dice tanto como las frases del propio conductor.
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