Javier Milei activó el 'Pac-Man' intentando devorar un peronismo aturdido

Las turbulencias generadas por las revelaciones de Fabiola Yañez sobre la supuesta violencia de género por parte del ex Presidente, Alberto Fernández, han copado la agenda de la última semana, para alivio de Javier Milei. Ni siquiera la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga el intento de atentar contra su vida, ha generado la repercusión de otros tiempos. El peronismo bonaerense se dijo alineado detrás de la defensa de la ex Jefa de Estado, aunque no lo haya demostrado en forma presencial.