Histórico senador dejó el PJ: "El peronismo se convirtió en un club de perdedores"

Por otro lado, el senador consideró que si el peronismo no cambia el rumbo pederá las próximas elecciones “por paliza, y cada vez peor”. Rosconi dejó en claro que “el kirchnerismo está agotado, yo quiero volver al peronismo, al capitalismo, a la inserción al mundo. No se puede estar atrás de Rusia, Cuba, Irán y Venezuela, eso no es el peronismo”.