Celulares en escuelas: Santa Fe se opone a la medida de CABA

A modo de argumento, Bosio recordó que en plena pandemia, los celulares y las computadoras "fueron lo único que nos permitieron seguir dando clases y en contacto con los estudiantes y las familias".

En ese sentido, sostuvo que "La idea no es limitar la enseñanza porque esté prohibido el uso del celular, sino enseñarles a los estudiantes, que en pocos meses o en pocos años van a estar en el mundo laboral, y van a usar el celular como una herramienta". Sobre esa línea, también puso el foco en "enseñarles las consecuencias que puede traer un mal uso del celular, las redes y las comunicaciones en general".

image.png El gobierno de Santa Fe rechaza la prohibición y promueve regular su uso.

En relación a la prohibición total de estas herramientas, la subsecretaria de Educación aseguró que "es muy difícil de sostener cuando no está consensuada". Por ende, añadió: "La prohibición absoluta, ¿cómo la controlamos? Porque eso también es un desgaste. Por eso vuelvo al tema de la responsabilidad consensuada y que la normativa sirva para mediar cuando no se cumplen esos consensos, pero no prohibir desde un lugar unilateral".

Por último, destacó la labor de la tarea docente. "Lo que pasa en el aula no pasa en ningún otro lugar. A los estudiantes hay que hacerles ver la importancia de tener a disposición un adulto que esté enseñando, porque después en la vida no siempre vamos a tener a alguien que esté atento a lo que estamos necesitando aprender", cerró.

Oposición de la mirada provincial

Sin embargo, pese a este pensamiento provincial, el colegio San José de Adoratrices de la ciudad de Santa Fe decidió no permitir el uso del celular dentro del establecimiento educativo ni en horas de clases ni durante el recreo.

Desde el inicio del ciclo lectivo 2024, todos los salones cuentan con lockers para que los alumnos dejen su móvil antes de que comience la jornada.

La decisión se tomó debido a que se venía advirtiendo que los estudiantes estaban "cada vez más dispersos en la aulas" y porque "en los recreos había cada vez menos interacción entre ellos". Así lo precisó la directora de la escuela, María Susana Dal Maso, en diálogo con el medio local, AIRE.

Dal Maso aclaró que los celulares se utilizan en el aula "sólo con fines pedagógicos" y cuando el docente lo requiere. Pero "esta medida no es opcional" ya que el teléfono está prohibido y en caso de que no se cumpla con la directiva "hay penalidades".

image.png Desatención y poca interacción entre los estudiantes: Los motivos que llevaron al colegio San José de Adoratrices a prohibir el uso de celulares en horas de clases, salvo excepciones.

Más contenidos de Urgente24

Transporte: El amparo contra la eliminación de subsidios se tramitará en Rosario

¡Hoy es martes 13! Conocé la historia detrás de la superstición más temida

Esta cascada es una de las más maravillosas en Argentina

Libros gratuitos en Buenos Aires: Cómo conseguirlos

¿PSG se convierte en un club de básquet? El detrás del acuerdo con Kevin Durant