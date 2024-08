Transporte: El amparo contra la eliminación de subsidios se tramitará en Rosario

image.png Pablo Javkin descartó una suba del boleto.

El jefe municipal brindó una conferencia con los medios de comunicación donde se refirió a las tarifas y costos del servicio, además de responderle al Observatorio Social del Transporte.

En base a ello, un informe difundido por el concejal, Mariano Romero, dio a conocer que un rosarino "debe esperar hasta 54 minutos un colectivo en hora pico". A su vez, el estudio remarca que "más de la mitad de las líneas incumplen la grilla de frecuencias en momentos de mayor flujo de pasajeros".

A raíz de eso, Javkin salió al cruce y apuntó: "Yo tengo que gobernar la ciudad y tengo un ente de transporte que lo integra una concejal de la oposición, no me paro en una esquina y tampoco me hace falta. Si usted tiene un sistema de transporte donde recibís un 30% de subsidio nacional y otra recibe 0%... ¿creen que va a mejorar?".

"El ente tiene estudios muy concretos, hay multas y actividad sobre el seguimiento de las líneas, están muy claras cuáles son las que están funcionando peor hace mucho tiempo en la ciudad", agregó.

Rápidamente, el edil Romero replicó en sus redes sociales: "Saludamos que Pablo Javkin reconozca que el transporte está cada vez peor. Si se enojara de la misma manera con Javier Milei que con los concejales que hacemos nuestro laburo, seguramente estaríamos más cerca de recuperar los subsidios al transporte del interior que nos quitaron".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Mariano_Romero5/status/1823066221945692439&partner=&hide_thread=false Saludamos que @pablojavkin reconozca que el transporte está cada vez peor. Si se enojara de la misma manera con @JMilei que con los concejales que hacemos nuestro laburo, seguramente estaríamos más cerca de recuperar los subsidios al transporte del interior que nos quitaron. https://t.co/WY4UwVLBJV — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) August 12, 2024

Aumento de la tarifa

Por su parte, con respecto a las tarifas, el intendente rosarino indicó: "Siempre tratamos de balancear la diferencia de costos con evitar que caigan. Nosotros hemos recuperado pasajeros e incluso estamos con más que antes de la pandemia, con un servicios que no es como tiene que ser".

"Lo que va a ser nuestro esfuerzo es comprar colectivos, esa es hoy una prioridad antes que el aumento tarifario, y la otra prioridad es que salga la ley, me encantaría que todos los diputados y senadores opinen sobre el proyecto que devuelve a las ciudades lo que se va por impuesto a los combustibles", expresó.

image.png La prioridad del intendente es comprar más colectivos para una mejor frecuencia y que aumente la cantidad de pasajeros.

Sobre esa línea, dejó en claro que no se implementarán incrementos "en el próximo tiempo" ya que reiteró la prioridad de comprar coches.

Dentro de ese contexto, para finalizar anticipó que está previsto un nuevo encuentro de intendentes en Buenos Aires reclamando por los subsidios en el sector y comentó: "Vamos a ir a las comisiones que tienen de adentro nuestro proyecto, es una posibilidad que vayamos esta semana, en el primer instante que la comisión de Transporte del Senado y de Diputados se reúna vamos a estar todos los intendentes".

