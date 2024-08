Martes 13: Fabiola Yáñez amplía su declaración sobre Alberto Fernández

La ex primera dama de la Argentina, Fabiola Yáñez, ofrecerá una ampliación de declaración el martes 13/08 (No te casas ni te embarques) en la causa que inició contra su ex pareja, el expresidente de la Naciónl, Alberto Fernández, por violencia familiar. La modalidad será virtual porque ella está residiendo en España, y su interlocutor será el fiscal federal Ramiro González. También será el debut de la nueva abogada defensora de Yáñez, Mariana Gallego, mujer del también abogado mediático Mauricio D'Alessandro (ex Frente Renovador, ex JxC).