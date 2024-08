Testigos en Olivos, el alcohol transversal y la versión de Alberto Fernández

Ese no fue, sin embargo, el único incidente que se registró en la Quinta de Olivos, el predio más controlado de la Argentina, donde imperan la lealtad a la Presidencia, los acuerdos de confidencialidad laboral, la obediencia debida militar, el temor a enfrentarse al poder y a sufrir las represalias, y la conveniencia del silencio. Pero comienza a resquebrajarse. (...)

En semejante contexto de seguridad y reserva, el dueño de los secretos de aquella pareja presidencial es el entonces intendente del predio, Daniel Rodríguez, (...) un ex policía que se convirtió en asistente personal de Alberto Fernández desde los tiempos en que ocupó la Jefatura de Gabinete durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

“Rodríguez hizo de ‘jamón del sandwich’ entre Alberto y Fabiola, montones de veces. Cuando ya ni se hablaban, el mediaba entre ellos”, precisó otro exfuncionario, que estimó que la pareja comenzó a resquebrajarse en plena cuarentena, durante 2020, hasta llevar a una separación de hecho: él vivía en el chalet; ella y el hijo de ambos, en la casa de huéspedes. (...)".

fiesta olivos.jpg La fiesta famosa.

"Alcoholismo transversal"

Muy interesante en este texto la declaración de Mauricio D'Alessandro, nuevo abogado de Fabiola: "Había un problema de alcohol transversal”.

Esto remite a un texto de Jorge Asis, con la firma de Oberdán Rocamora, obviamente:

"(...) Para continuar la ficción del amor con la “querida Fabiola”, que es, después de todo, bastante parecida a Evita. Y actriz sensible. Como Evita. Aunque fuera consciente de los riesgos patológicos de la bipolaridad y supiera que el consumo de pastillas, mezclado en combinación con dos copas, la sumergía en el espectáculo nocivo del alcoholismo. Aquí la objetividad se va al demonio. Los relatos contrastan. Depende del sujeto que narra. O del interés parcial del sujeto que narra. (...)".

De esa columna de Asis, hay un fragmento muy singular:

"(...) La sensibilidad estalló el domingo en Clarín, el diario que Alberto en su momento se obstinaba en la patanería de divulgar que “manejaba”. Nunca se debe olvidar que para referirse al hiper temible señor Magnetto, El Poeta Impopular solía recurrir al casi amigable “Héctor”. “Le dije a Héctor”, decía, como si hubieran convivido en la platea de Argentinos Juniors. Los conscientes desconfiados que presumen de portar la información más calificada coinciden en instalar que fue aquella supuesta influencia de Alberto en Clarín la verdadera causa que motivó el dedazo irresponsable de La Doctora para la equivocación insuperablemente histórica de designar para la presidencia a Alberto, y decidirse modestamente a acompañarlo como vice."

alberto-fabiola-guitarra.jpg Alberto Fernández y Fabiola Yañez. NA

La versión de Alberto Fernández

Vayamos a unos fragmentos del texto de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna:

##"Alberto Fernández le dio su versión de los hechos al Cohete en una entrevista de una hora y cuarto en la mañana del viernes 9, con la condición de que no se publique antes de la otra entrevista que concedió, al diario español El País, que debería salir hoy. El ex Presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas. Los medios que siguen cada minuto del caso, recuerdan que también en 2021 Fernández primero negó que se hubiera producido el festejo en Olivos, luego puso en duda la autenticidad de la foto y terminó por incriminar a su pareja."

##"Resta por ver si Fernández está en condiciones de probar su argumento sobre el tratamiento estético. El Cohete lo consultó con distintos profesionales de la salud y no encontró unanimidad. Una médica y un dermatólogo dijeron que no era imposible que se tratara de una reacción alérgica a una droga, aunque en tales casos el párpado suele enrojecer, se hincha y se descama. El efecto de un golpe no se aprecia sólo en los párpados, sino también en la conjuntiva. El ojo se achica y aparecen derrames sanguíneos, cosa que no ocurre en la foto de Yáñez. Además, los hematomas son irregulares y no perfectos círculos simétricos. Su evolución va del violeta, al verde y al amarillo, y no negro como se ve en la foto. El color por un golpe es irregular y la mancha no es simétrica, pareja y de bordes delimitados, porque se forma por el derrame de sangre en los vasos que rodean el ojo, que no son perfectamente circulares. Como ejemplo, los médicos suministraron una foto, tomada de una página especializada."

##"Una oftalmóloga que amplió la foto y la observó en detalle, los contradice. "Sí, me parece un hematoma contuso, tiene diferentes colores, no es simétrico, tiene mini laceraciones en pómulo y arco superciliar. A priori y contando solo con la foto me parece que sí", dijo."

##"La socióloga Dora Barrancos, de 83 años, es uno de los íconos del feminismo en la Argentina. En un chat con científicos escribió que "estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca A.F. agredió físicamente a F. Ella arrastra una compleja situación psíquica, a lo que se unió su adicción alcohólica. En realidad, si hay algo que imputarle a Alberto fue su agregada incapacidad de quebrar ese vínculo tóxico (sic). Lo casi trágico es que ahora está obligado a las dolorosas pruebas de la enfermedad de su pareja. Por supuesto los buitres y las hienas se hacen un festín. Ercolini se toma toda la venganza por la denuncia de Alberto a raíz de su encuentro glamoroso con Lewis y otros sátrapas. ¿Recuerdan?" (...) Mi esposo atendió a Fabiola y yo conozco toda la verdad. (...). El esposo de Barrancos es el médico acupuntor Eduardo Moon, una de las personas que Fernández contempla citar como testigos de concepto en la causa judicial. Fernández también dijo que Facundo Manes diagnosticó en 2016 a Yáñez, pero el diputado radical lo negó. Ante una consulta para esta nota, Manes dijo que sabe que Yáñez asistió al Instituto de Neurología Cognitiva que él creó (INECO), pero que él nunca la vio y ni siquiera sabe qué médicos la atendieron ni si tenía alguna enfermedad."

##"A través de Juan Pablo Fioribello, el juez se comunicó el 27 de junio con Yáñez para preguntarle si quería hacer la denuncia, en un caso que es de instancia privada. La respuesta fue negativa y el juez archivó el expediente. Por arte de magia, el caso apareció en la tapa de Clarín del domingo 4 de agosto, en una nota de Claudio Savoia, que no economizó adjetivos: se trataría de una noticia bomba, un escabroso caso de corrupción, una historia sórdida, oprobiosa, que cuestiona la autopercibida honorabilidad del ex Presidente. Según Fernández, Fioribello le avisó que Savoia lo había consultado para la nota que estaba preparando sobre el tema. Fernández se lo comunicó por mensaje a Yáñez, para que la publicación no la sorprendiera. Pero la sorpresa se la llevó él. Pese a que en Madrid eran las 5 de la mañana del domingo, Yáñez lo llamó y le dijo que había recibido un ofrecimiento de 3 millones de dólares para denunciarlo, ante la Justicia y en un documental que se filmaría sobre el caso. Le preguntó entonces qué le ofrecería él."

