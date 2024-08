Fabiola Yañez dijo qué pasó en Olivos y que Fernández amenazaba con suicidarse

alberto-fernandez solo.webp Alberto Fernández tiene su versión de lo ocurrido, se conocerá desde un medio español

Fabiola Yañez habla después de denunciar

La denuncia fue realizada a través de la plataforma zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

En su declaración, también se refirió a mensajes telefónicos por parte del expresidente que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que la llevó a cortar el diálogo con Fernández.

Cuando realizó la presentación ante el juez, la exprimera dama aclaró además que su comunicación con el exmandatario actualmente se mantiene a través de su madre, a los fines de no romper el vínculo con el hijo que comparten.

Acoso me lleva estar cada vez más encerrada en el departamento, no podía hablar con mis amigas, están todos los chats, muchos lo sabían.

"Lo peor ocurrió en el último año" dijo. Luego consultada sobre otras alternativas de la relación, explicó que no podía hablar por integrar el expediente. Después de relatar sobre imágenes que se vieron en un celular, recordó que "lo único que quería era irse" de donde estaba.

"Mostré las imágenes y pedí ayuda, llamé, dije lo que pasada -resaltó Yañez - desde el ministerio, nadie me ayudó" remató. En la continuidad del diálogo expuso que la secretaria del expresidente "sabía lo que estaba pasando, otros lo sabían y no hicieron nada", redundó.

Acusada de las derrotas del PJ

"Perdieron las legislativas, por mi culpa me lo repitieron todos los días, elecciones que el PJ nunca ganó me culparon por la reunión en Olivos no organice ninguna fiesta fue brindis con champagne que estaba en la heladera"

"Él me repetía todos los días que por mi culpa el gobierno perdió, ¿cómo un gobierno va a caer por culpa mia? se preguntó Yañez.

Otras lecturas de Urgente24

Gabriel Solano: "Lo de Alberto es parte de la degradación política del peronismo"

Woke' Thomas Bach lo consiguió: La 5αR2D Imane Khelif es medalla de oro

Chiara Páez: El femicidio que fundó el Ni Una Menos sufrió un revés judicial

Nicolás Maduro aferrado al poder: "Machado terrorista y prófuga de la justicia"

Accidente aéreo en San Pablo: "Posible congelamiento en las alas"