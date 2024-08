El mundo atónito por el caso Fabiola Yañez: Las repercusiones internacionales

En la orden judicial obtenida por The Associated Press, Yáñez, que testificó por teléfono desde su casa en Madrid, ha decidido presentar cargos contra Fernández por amenazarla e “intimidarla psicológicamente” a diario y causarle “lesiones leves en un contexto de violencia de género”. En la orden judicial obtenida por The Associated Press, Yáñez, que testificó por teléfono desde su casa en Madrid, ha decidido presentar cargos contra Fernández por amenazarla e “intimidarla psicológicamente” a diario y causarle “lesiones leves en un contexto de violencia de género”.

En cuanto a la cobertura en la prensa estadounidense, el periódico y portal conservador National Review cubrió el caso de violencia de género contra la ex Primera Dama y fue letal en su titular: "La hipocresía peronista en Argentina/Peronist Hypocrisy in Argentina".

La nota editorial del periodista Matthew Wilson para National Review, comenzó diciendo que "el expresidente de Argentina Alberto Fernández, un destacado peronista que supervisó lo que podría decirse que fue la administración más progresista en la historia del país, ha sido acusado por su ex pareja de hecho de reiterados abusos físicos y acoso".

El periódico estadounidense habló de la doble vara de la gestión de Alberto Fernández, quien mientras pregonaba por los derechos de las mujeres en su oratoria pública, en su alcoba ejercía violencia contra su mujer.

No sorprende que el gobierno de derecha del presidente Javier Milei se haya apresurado a señalar la flagrante hipocresía de la conducta de Fernández, dada la estridente defensa que este último ha hecho como presidente del feminismo, la "inclusión de género" y las políticas sociales hiperprogresistas

La prensa hispanoparlante sobre la violencia ejercida por Alberto

En jurisdicción española, en tanto, donde Alberto Fernandez fue recibido con honores por el socialista Pedro Sánchez, su leal amigo, el periódico español ABC informó de las "marcas de violencia" de Fabiola, es decir, de las "imágenes impactantes de la actriz con marcas de golpes”.

Mientras que el diario oficialista español El País, pro-sanchista, puso el siguiente titular en la noche de ayer, tras la viralización de la imagen de Fabiola con un ojo morado: "La denuncia por violencia de género contra Fernández dinamita al peronismo y da oxígeno a Milei"

El kirchnerismo se solidariza con la exprimera dama Fabiola Yáñez, mientras el Gobierno usa el escándalo para arremeter contra las políticas feministas...Fernández está destrozado y se niega por ahora a dar su versión en público...El feminismo que tanto apoyo a Fernández, por ahora se le ha vuelto en contra.

Con respecto a la prensa del Cono sur, el diario brasilero Folha se centra en cubrir el caso de Fabiola Yánez y hace enfásis en la foto viral de ella un moretón en su ojo. Su columna refiere puntualmente a la repercusión de la política local, ya que Alberto Fernández, según esboza el diario, se abanderó en la lucha feminista mientras ejercía violencia de género en la intimidad.

A su vez detalla las palabras exactas del gobierno actual tras el escándalo y cómo se manifestó: "El portavoz del actual presidente se pronunció sobre la denuncia desde la red social X que 'el kirchnerismo fue una infinita vergüenza. Señores, nunca más'".

Asimismo, el diario chileno La Tercera difundió las imágenes de Fabiola Yáñez, golpeada, y la conversación de Whatssapp con el expresidente que la prensa argentina había replicado este jueves. Y detalló que eso es una clara evidencia de una violencia de género y que no fue un hecho aislado, sino sostenido en el tiempo.

"En otro registro, la exprimera dama le reprocha a Fernández su violenta actitud, a lo cual adjunta imágenes de las visibles lesiones de su cuerpo. 'Cuando me samarreaste (sic) de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste', le enrostra la mujer al exmandatario", señala el artículo.

Por último, al otro lado del charco, la prensa uruguaya también abordó el tema. El País de Uruguay no sólo contó del abuso físico contra la ex Primera Dama perpetrado por el expresidente, sino que pusieron también foco en el video 'cachondo' viral de Tamara Pettinato en Olivos, con varios atículos siguiendo el hilo del escándalo.

"Las imágenes se conocen tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez al exjefe de Estado por violencia de género. En la grabación, durante la cual la figura mediática de 36 años aparece tomando una cerveza, ambos hablan del vínculo que los une y del amor que se tienen el uno por el otro", dice El País.

