Tamara Pettinato: Nuevo video, el descubrimiento de Fabiola y sexo a los 65...

El video no tiene fecha pero se presume que fue anterior o posterior a la pandemia de Covid-19, cuando Fernández permanecía más tiempo en la Quinta de Olivos, adonde Pettinato también había concurrido.

Trascendió que el video fue descubierto por Fabiola Yañez por un descuido del expresidente y ella lo difundió. Ocurrió que lo encontró en el celular que pertenecía a Alberto Fernández cuando él le regaló el aparato a su hijo Francisco para que viera Youtube Kids.

Pero el nene comenzó a manipular el dispositivo, entró a la galería del teléfono y logró reproducir el polémico video.

Las visitas a Olivos en pandemia

Pettinato ya había tenido contacto con Fernández cuando su nombre apareció en la lista de visitas al chalet de la Quinta Presidencial de Olivos durante 2020 y 2021, época de la pandemia y mientras regía el aislamiento obligatorio.

Por ese entonces, se quejó de la filtración y del señalamiento mediático: “Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tuits de hace 10 años, le empezaron a decir que era prostituta… Tuve que ver en la tele que decían que yo fui a Olivos con una prostituta”.

“A mí me incomoda bastante, yo les había pedido estos días que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco y que me sigan insultando. La verdad que no paro de recibir mensajes que me dicen ‘gato, petera, puta’, sin saber por qué fui”, expresó.

“No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo que hay un foco que es el enojo de la gente por quien entraba y quien salía de Olivos, sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después”, comentó.

La relación con un hombre de 65 y sin programa

A raíz de la difusión del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, ayer levantaron el programa de streaming que ella conduce con un escueto mensaje en redes que decía: “Hoy no salió al aire Final Feliz. Se imaginarán los motivos. Fin”.

En el canal de YouTube Blender es donde Pettinato reveló que tuvo una relación "con un hombre de 65 años", que muchos presumen era Alberto Fernández.

"No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo", dijo la hija de Roberto Pettinato en el programa, dedicado al sexo.

"Yo tenía 35", recordó y agregó: "No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh". Y reveló: "Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal".

