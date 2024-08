Demoledor video de Alberto Fernández en la Casa Rosada

“A mí me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, petera, puta, me parece hablar”.

“Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos durante la cuarentena. Fui a la Quinta de Olivos por un tema personal, no voy a decir de qué hablamos porque fue algo privado, que no me siento obligada a explicar. No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿Explicaron a qué fueron?”, cuestionó.

Pettinato sostuvo que una cosa era el enojo, comprensible, según ella, de la opinión pública, pero otra cosa era “la violencia”. “Me parece que no me corresponde a mí tener que explicar todo”, completó entonces en su paso por Radio con Vos.

Tramos salientes del diálogo en la Casa Rosada que publicó LN+

Alberto Fernández: ¿Qué estamos cortando?

- Tamara Pettinato: Nuestra relación.

- Alberto Fernández: ¿O sea que tuviste una relación conmigo?

- Tamara Pettinato: ¡No! De amistad.

- Alberto Fernández: Empezá de nuevo.

- Tamara Pettinato: Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad después de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y hasta acá llegó.

- Alberto Fernández: Osea que hiciste la primaria muy adulta.

- Tamara Pettinato: No, yo tenía 12 y vos repetiste muchas veces. Eras repetidor. Yo tenía 10 y vos 35. Y bueno eras buen compañero. Medio perjudicado, pero buen compañerito.

- Alberto Fernández: Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo.

- Tamara Pettinato: Que sos una gran persona. Te quiero un montón y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Vos querés que te diga más cosas? Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. Esta cerveza tiene cosas adentro, voy a dejar de tomar cerveza. Te amo.

- Alberto Fernández: Yo más.

El video del medio expone

Embed - El polémico video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en el despacho presidencial

Más contenido en Urgente24:

Aeropuertos: Con esta tarjeta ya no se podrá ingresar gratis a salas vip

Un pueblo con un río cristalino enmarcado por las sierras

Rocío Marengo recordó su romance con el Kun Agüero y él le respondió: "Un poco de fútbol"

Aerolínea low cost lanzó vuelos por $1.000 por tiempo limitado

Outlet online lanza zapatillas de marca a solo $30.000: Cómo conseguirlas