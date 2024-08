Javier Milei, Alberto Fernández y un agosto que parece un viejo tango

Cátulo Castillo

¿Qué nos queda? Repitámoslo como afligida pregunta en la soledad de la carretera: ¿qué nos queda? Hace un día entero que estoy farfullando fragmentos de poemas de Cátulo Castillo. “Sobre el mármol helado migas de medialunas y una mujer absurda que come en un rincón”… tarareo casi silenciosamente y llego al punto:…"al fin quien es culpable de la vida grotesca”… El poeta despedía a Enrique Santos Discépolo.

Leo las altísimas mediciones de televisiónsobre el melodrama nacional en un jueves de agosto que se volvió patético y sigue Cátulo: "…fueron años de cercos y glicinas, de la vida en orsai y el tiempo loco… ". El poeta despide a Homero Manzi y siento que le dice adiós a una forma de vida…”todo se fue, trepando su misterio”…

Un muchacho, con la cabeza rapada, en un horario centra, habla de la muerte de la política y reacciono, eso decía José Alfredo Martínez de Hoz y llegó a colocar al sustantivo: político, como un adjetivo calificativo, despectivo. No sé si tiene derecho a decirlo. Creo que no. Otra vez Cátulo Castillo… ”Estás desorientao y no sabés que trole hay que tomar para seguir”…

Todo refugio en algo externo, en este caso un poeta popular muy respetado, evita el silencio y el escudriñar en los recovecos. Peligroso meternos en el muy adentro donde hay demasiados rebotes. Parece aquella caverna del viejo griego.

Un Presidente raro

Trump es una historia que USA entiende y conjuga. Sabe desde dónde y porqué. Inglaterra juega a que se queda y se va pero tienen pasado y futuro los ingleses. La Meloni en Italia baila una polca de enojada y recalcitrante pero jamás comió vidrio o se pintó las mejillas para la guerra, solo los labios.

Javier Milei ha jugado a insultar a todos los que estaban cerca y podían recibir un improperio. Sabe que todo camino de ida es un sendero para el retorno. No resuelve educación, salud y seguridad. No resuelve. Delega. Viaja, amenaza a sus ministros que si hablan o si hablan mal se van y acaso tenga razón. Milei es el sólo y su hermana. Poco mas. Acaso algún Caputo para resolver pactos aquí o en España. Tal vez en varios lados.

El conflicto que nos mantiene atentos a las pantallas en Argentina no está en la televisión ni en las redes, está en lo que sabemos y no queremos ver, oir, mucho menos cantar.

La decisión de los “honestamente” conjurados que pusieron esta verdad en la escena popular, en el linchamiento popular, saben de qué se trata. Son hechos. Están. Deben ser condenados y lo son. Yo los condeno. Debo refugiarme en Cátulo: … ”qué desencuentro, todo es grupo, todo es vil…”

Transiciones

El mas elemental análisis indica que el perfil de la actual sociedad argentina, el perfil de gobernante que deberá elegir la sociedad, pasado este caso de mutación genética: Javier Milei su gobierno junto a su hermana, Karina Milei, deberá resolverse pronto. Esto es análisis transaccional, el que dicen que cura la esquizofrenia

Posibilidades:

A. Es una transición y vamos a una etapa superior que aún no se ve pero se desea.

B. Es una transición y derivamos a una instancia mas degradante, como los vectores de fuerza indican.

C. Seguirá esta forma que el voto distraído y direccionado, junto a las ofertas inferiores y corroídas consagró en el 2023.

Por lo pronto están JM y CFK disponibles. No es serio. Es real. Poco mas en el horizonte, acaso Axel. Fue tan argentino Cátulo Castillo. Me siento apabullado por el final del tango 'Desencuentro', se aparece apenas se descuida la fuerza de la conciencia y empieza a vagar el oscuro corazón que canta por detrás de la razón, es esa oscuridad del inconsciente la que canta, pensando mas en mi que en Milei, mas en mis años que en el país:… ”por eso en tu total fracaso de vivir”…

Muchos aseguran que el tango es un pensamiento triste que ya ni se canta ni se baila, que se está yendo. Ojalá. Somos tan nostálgicos en estos pagos…

