La película protagonizada por Liam Neeson que escala en Netflix

La crítica del público ha sido mayoritariamente positiva, resaltando diversos aspectos de la película. Aranza Beatriz Sánchez Pérez, en su reseña en Google, otorgó cinco estrellas al film y comentó: "Buena, la amo. Ademas es con Liam neeson. Tiene una buen dosis de accion y explica porque a veces los migrantes abandonan su país".

Por su parte, Alvaro D'Angelo elogió la narrativa y la actuación de Neeson: "No sé si para otros no les gustó la película, pero para mí fué excelente. La trama y el argumento de la película, no se satura en repeticiones. El papel que caracterizó el señor Liam lo hizo como debió ser, sin muchos adornos".

José Alejandro Pozo Espíndola se sumó a los comentarios positivos, expresando: "Me encanto la pelicula , Liam sin dudas un estupendo actor que encarno muy bien el personaje y la trama es excelente".

image.png

Para ser más precisos, es importante destacar que "El Protector" no solo entretiene con sus secuencias de acción y persecuciones, sino que también aborda temas de actualidad como la inmigración y los conflictos fronterizos. La película logra equilibrar estos elementos con maestría, ofreciendo una experiencia cinematográfica que va más allá del típico thriller de acción.

La dirección de Lorenz consigue mantener un ritmo constante a lo largo de la película, alternando momentos de tensión con escenas más íntimas que permiten desarrollar la relación entre Jim y Miguel. Esta dinámica enriquece la narrativa y añade profundidad a los personajes principales.

No obstante, si bien las críticas mencionadas son favorables, la percepción de una película siempre será subjetiva. Cada espectador podrá encontrar diferentes matices y apreciaciones al ver "El Protector". Lo que es innegable es el poder de atracción que la película ha demostrado tener, logrando escalar posiciones en el competitivo ranking de Netflix.

