Controversial tuit de Moria Casán: Duda de las fotos de Fabiola Yáñez

En lo que respecta a su vínculo con Yañez, con quien compartió el envío Incorrectas, la ex conductora explicó: “Hacía ocho meses que ella le pedía ir a trabajar con nosotros. En ese momento no era primera dama, era la novia de Alberto. Ella ya había hecho teatro, pero quería visibilización mediática. Y yo soy como Roma, todos los caminos conducen a mí, pero no somos amigas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Moria_Casan/status/1820952841910882462&partner=&hide_thread=false Si es cierto ?el vuelto k le Sta cobrando una de mis vayainas FABIOLA,que ya me había confesado cuando conduje INTRUSOS,,k era acosada y lo denunció a GIANOLA — Moria Casán (@Moria_Casan) August 6, 2024

Fuerte repudio contra Moria Casán en Twitter

Los internautas no perdonaron a la ex vedette y publicaron varios tuits en su contra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1821920297286590962&partner=&hide_thread=false Mami Mo re tranca pic.twitter.com/CSLoCe6VAu — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 9, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElTrumpista/status/1821934144584389118&partner=&hide_thread=false que pedazo de basura es moria casan pic.twitter.com/jhSLyOOrlG — El Trumpista (@ElTrumpista) August 9, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/peladodelatv/status/1821999878836572169&partner=&hide_thread=false Coinciden que Moría Casan es una basura?



1- SI

2- NO pic.twitter.com/N7Y4jVGM5f — El Pelado Trebucq (@peladodelatv) August 9, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanitoCandanga/status/1821938552071987683&partner=&hide_thread=false Moria Casan? de los peores seres humanos, como todo massista pic.twitter.com/vhrgTVqowM — Juanito (@JuanitoCandanga) August 9, 2024

