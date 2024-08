"Intento de golpe de estado": La reacción de Daniel Noboa ante la denuncia de su vice

Reacción del gobierno

Varias voces del gobierno salieron a repudiar la denuncia de Abad y la interpretaron como un intento de golpe de Estado. "Es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado", indicó a través de un comunicado el ministro de Gobierno, Michele Sensi, según supo El Universo.

"La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este Gobierno. Es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo. Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral (la de Noboa) al ver que no tienen otra alternativa", concluyó.

La canciller Sommerfeld, una de las denunciadas, manifestó en X: "Se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos @DanielNoboaOk, que de forma frontal y sin duda declara la guerra al crimen organizado y corrupción”.

image.png Crisis en el gobierno que aborda una inseguridad creciente.

Otros del oficialismo la tildaron de “desleal” y “conspiradora completa que atenta a la democracia”.

La violencia política de género es considerada como una infracción electoral grave, según el Código de la Democracia. La denuncia recayó el martes en el despacho del magistrado Fernando Muñoz, quien fue removido el lunes como presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se tramita la causa, por mala administración y no haber gestionado el presupuesto para las elecciones 2025.

Muñoz aseguró que por ahora se mantiene como presidente del organismo porque su remoción fue ilegítima. Por ello, aún no ha abandonado el despacho de la Presidencia, en el séptimo piso del TCE; mientras que Ivonne Coloma, nombrada presidenta en su reemplazo, seguía en el despacho de la vicepresidencia, según Primicias.

Más contenido de Urgente24

El truco definitivo de la máquina de garra: Llevate ese peluche que tanto querías

Ben Affleck cumple 52 años: El actor de Hollywood que se consagró como director

Javier Milei activó el 'Pac-Man' intentando devorar un peronismo aturdido

4 de cada 10 hogares consume pirateo de TV y por Fútbol Libre, hackeos x 3 en 2 años

Secretos del poder: "cuando la política entra por la puerta, la familia sale por la ventana"