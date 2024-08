Secretos del poder: "cuando la política entra por la puerta, la familia sale por la ventana"

image.png Luis Ventura, Marcelo Polino y Mercedes Ninci opinaron sobre el romance presidencial

Alberto Fernández y la Quinta de Olivos

Luis Ventura: "lo de Alberto ya se sabia. La puerta mágica de calle Villate va derecho al dormitorio del presidente. Eso tambièn ya se conocía. Es una tradición, Olivos siempre tuvo una vida paralela. Hay muchas Tamaras Pettinato en la gestión de Fernández".

Mercedes Ninci: "Fabiola tenía celos de las periodistas que entraban a la Casa Rosada y a Olivos. Era al menos una por semana. Una de mucho éxito en televisión, que ahora no està al aire, ,la ponìa muy celosa porque Yáñez creía que la comunicadora trataba de seducir al presidente".

"En la causa por maltrato, va a aparecer una testigo clave: la niñera. Ella dormía cada noche con el pequeño Francisco y seguramente viò como le pegaban a Fabiola cachetadas diarias en la cara. Que haga patria y declare".

"El ex presidente usaba el despacho presidencial de bulo, increíble, es una vergüenza".

Marcelo Polino: "el dìa de la fiesta de cumpleaños de Fabiola había dos tortas y un montòn de amigos en la Quinta de Olivos. Todo fue organizada con tiempo, no fue espontánea la reunión".

image.png Secretos del poder en la Quinta de Olivos

El sufrimiento de Fabiola Yáñez

Luis Ventura: "Victoria Tolosa Paz dijo alguna vez que en peronismo se garcha mucho, Eso caracteriza una manera de pensar y de vivir. Se había naturalizado que pasaran cosas que nunca se pensó que iban a trascender. El cumpleaños de Yáñez se difundió por una operación. Ya habían ocurrido varias fiestas anteriores y posteriores que no saltaron a la luz. La violencia paraliza, amedrenta, no te deja mover. Sin embargo, todo este tema legal termina en la nada. Al gobierno nacional le viene bien por un "operativo distracción".

"La denuncia me provocó una sensación extraña, lo que me sorprendió es còmo exploto en los medios. La tenían encerrada a ella, no la dejaban que se moviera su auto. Los que la cuidaban eran dobles agentes. La tenìan retenida".

Marcelo Polino: "Fabiola querìa ser famosa, mediática, tomaba todos los programas y trabajos que podía para cumplir su sueño. Tenía una obsesión con el mundo de la moda y con la farándula. Hay muchos màs nombres de gente del ambiente, muy conocida y famosa que pasó por Olivos en los últimos años".

Mercedes Ninci: "Fabiola sabe que su ex va a obstaculizar la investigación. Por eso Alberto borró sus chats. Debería ser detenido para que no entorpezca".

image.png Chalet presidencial: la casa del poder

Otros presidentes argentinos

Luis Ventura: "El doctor Raúl Alfonsín tenía otra pareja distinta a la legal en la vida real y Carlos Menem internó a Zulema Yoma usando una ambulancia siquiátrica. Por su parte, Mauricio Macri llamaba a los periodistas chimenteros para cambiar figuritas sobre la vida de los artistas".

"Varios jefes de Estado hacían asados con hombres de prensa para conocer noticias de primera mano. De todas maneras, si Alberto abriera la boca se pudre todo, que empiecen a hacer fila de a uno".

Mercedes Ninci: "hay una funcionaria de este gobierno que viajaba con Alberto por todo el mundo. Tiene un cargo de subsecretaria y es prima de una actriz muy famosa. Hablo de alguien que quedó de la gestión anterior".

Marcelo Polino: "Florencia Peña no tuvo nada que ver con Alberto, se quiere meter a todo el mundo en la misma bolsa. La quieren ensuciar con fake news por su supuesto paso por un ascensor presidencial".

"Carlos Menem me llamò una vez para putearme por Yuyito porque le conseguí ser tapa de Playboy y en la revista le insertaron en post producciòn un porta retrato del riojano".