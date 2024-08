Escándalo total: Gritos ¿y violencia de género? en reunión de La Libertad Avanza

"La estaban increpando por la denuncia penal", le comentaron a dicha periodista, en referencia a la denuncia que presentó la diputada de La Libertad Avanza por la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza, de la que ella misma participó.

Hace instantes, Lilia Lemoine salió del Congreso y habló con la prensa presente en el lugar, negando esta información. "Fue un escándalo de una desequilibrada mentalmente, no tiene los patitos en fila", dijo sobre su compañera de bancada.

En tanto, desde el entorno de Martín Menem aseguran que él "no le dirigió la palabra siquiera" y que "no hubo agresión física ni nada raro".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1826322922618978769&partner=&hide_thread=false Diputados.

Gritos en la reunión de bloque de LLA.



Me dicen que el abogado de Arrieta la sacó de la reunión, y fueron a hacer una denuncia por violencia de género.



Al parecer, sería contra Mayoraz. "La estaban increpando x la denuncia penal" (por la visita a Ezeiza), me dicen. — Déborah de Urieta (@ddeurieta) August 21, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1826319701300895944&partner=&hide_thread=false Me olvide de poner las comillas.



Eso fue lo q escuche. — Déborah de Urieta (@ddeurieta) August 21, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gabyvulcano1/status/1826332214411624737&partner=&hide_thread=false Allegados a Lourdes Arrieta me dicen que fue agredida por Martín Menem y Nicolás Mayoraz en la reunión de bloque por haber dado quórum hoy, pero sobre todo por lo que contó sobre la visita a los genocidas.



La diputada libertaria analiza hacer una denuncia por este tema. — gabyvulcano (@gabyvulcano1) August 21, 2024

Justamente, ayer Arrieta había apuntado contra Martín Menem por esa visita de diputados a la cárcel de Ezeiza: "Tanto Beltran Benedit como el presidente de la Cámara Martín Menem deberán dar explicaciones. Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político", aseguró.

Tampoco resulta casual que Lourdes Arrieta haya sido una de las dos diputadas de La Libertad Avanza (la otra fue Rocío Bonacci) que dieron quorum este mediodía para que se trate el DNU sobre la SIDE, a sabiendas que tenía muchas chances de ser rechazado -lo que finalmente ocurrió-.

Hace unos días que se rumorea que Arrieta quiere romper con los libertarios y armar un monobloque.

