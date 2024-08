Rumor: Libertaria diputada nacional Lourdes Arrieta piensa en monobloque

En ese contexto, la mendocina “por adopción” tiene decidido dar un paso al costado y armar su propio “monobloque” en el Legislativo Nacional.

La idea es negociar con la oposición los votos de un posible juicio político de destitución. Debe recordarse que se precisan dos tercios de los diputados para echarla y La Libertad Avanza carece de ese número de legisladores. Por su parte, la oposición no votará en contra de Arrieta, básicamente para asegurarse un voto más en lo que sea menester. (...)

la libertad avanza.jpeg La Libertad Avanza en Diputados.

'Nunca Más'

Dos digresiones antes de proseguir. La primera: desde el bloque llamó la atención que la diputada apareciera el miércoles con una versión del libro 'Nunca Más' idéntica a la que le entregó Cecilia Moreau a Martín Menem. Sugestivo. La segunda: Facundo Correa Llano(N. de la R.: diputado nacional afiliado al Partido Demócrata de Mendoza que integra el bloque de La Libertad Avanza) evitó cruzarse esta semana con Arrieta, a como sea.

Para entender por dónde buceará la mujer a partir de ahora, hay que mirar a un sector del peronismo, el denominado “tradicional”. No es casual que en el PAMI echaran a los peronistas que responden a Lucas Ilardo(N. de la R.: ex senador provincial mendocino kirchnerista) y Anabel Fernández Sagasti (N. de la R.: senadora nacional K), pero jamás a los que responden a los que responden a Carlos Ciurca (N. de la R.: peronista ex vicegobernador de Mendoza 2011/2015).

Pocos saben que la joven libertaria ostenta desconocidos nexos con los Félix, en San Rafael. De hecho, supo trabajar políticamente con Rafael Moyano (ex senador provincial peronista y ex precandidato a intendente en Guaymallén), cuando este era un relevante funcionario de aquel municipio sureño.

En esos días, Arrieta y su gente despuntaba en el Partido Libertario. Como le faltaban afiliados para las elecciones municipales de LLA, los pidieron prestados. A cambio de eso, propusieron a Martin Antolin como concejal. Hoy en día es edil por el frente libertario en San Rafael.

Nada es casual: Antolin es funcional al peronismo sanrafaelino. Por caso, jamás ha presentado un solo pedido de informes al municipio.

Dinero, dinero, dinero

Volviendo a Arrieta y sus pifies, ¿será verdad que busca alquilar un caserón para armar un geriátrico VIP y “encajárselo” al PAMI, junto a David Litvinchuk, hoy titular de ese organismo (en Mendoza)?

Para avanzar en aquella “travesura”, Arrieta echaría mano a subsidios millonarios que le bajan desde Buenos Aires. Ello posiblemente explique el “ascenso social” de sus padres, que pasaron de vivir en Las Heras a la Sexta Sección. Y compraron un flamante Fiat Cronos, patente AE.

Ciertamente, no se trataría de dinero surgido del sueldo de diputada de Arrieta, sino de imprecisos fondos, que suelen tener orígenes turbios. Atraviesan a todos los espacios políticos, sin distinción. Y carecen de control. (...)".

