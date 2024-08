La miniserie de 8 capítulos que está arrasando con la audiencia

"Serie que mantiene el interés desde el primer al último capítulo, con un guion interesante, aunque con numerosas lagunas", comentó el usuario J3su2n.

"Guion inteligente, muy buenas actuaciones", agregó Andeltor. "Guion inteligente, muy buenas actuaciones", agregó Andeltor.

"Otra serie malograda por un guión más que previsible", culminó Juanjo.

image.png

No obstante, a pesar de estas opiniones divididas, la realidad es que "La víctima número 8" ofrece una propuesta que no deja indiferente a quien se anima a verla. Es una producción que invita a reflexionar sobre temas tan actuales como el terrorismo, la manipulación mediática y el impacto emocional en las personas involucradas. La serie se sostiene no solo por su capacidad para narrar una historia compleja, sino también por la forma en que humaniza a sus personajes, mostrando sus debilidades, miedos y contradicciones.

En conclusión, "La víctima número 8" es una de esas joyas que, aunque no haya sido ampliamente reconocida en su momento, merece una oportunidad para ser descubierta. Netflix ha logrado, una vez más, que una serie aparentemente pequeña se convierta en un referente del género de suspenso, demostrando que, cuando se trata de contenido de calidad, el tamaño no importa.

