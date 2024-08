La jugada de Alberto Fernández para cuidar a Tamara Pettinato

Sucede que al parecer no solo existen videos de Tamara Pettinato en la Casa Rosada, sino que existirían otros videos que tiene como protagonistas a otras mujeres -algunas famosas- y el contenido sería explícito y hasta sexual.

En ese contexto, por derecho propio y en representación de su hijo Francisco, se presentó ante la justicia civil y comercial federal con lo que se conoce como “acción preventiva de daños”. Además, el expresidente pidió “la eliminación de todas las publicaciones en redes sociales y otros medios” que contengan videos que ya fueron difundidos o a difundir y que se dispongan las “medidas necesarias” para evitar la propagación de material personal no autorizado.

Cuidar a Tamara Pettinato y su vida privada

Respecto de la denuncia contra Fabiola Yañez, el expresidente dijo que tenía “reservas sobre la imparcialidad y la actuación del Juez instructor y el Fiscal en cuanto a la enorme filtración de datos de la causa en los medios de comunicación masiva, objetivamente se observan divulgación de datos que exceden la actuación judicial”.

“Hoy me encuentro ejerciendo mi defensa por hechos falsos contra las autoridades judiciales y contra los medios de comunicación que me sometieron a un escarnio público”, dice la denuncia. Y reiteró que los videos con Tamara Pettinato son "de índole privado" y no tienen nada que ver con la causa de violencia de género que se investiga.

“Debo empezar diciendo que es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas que me dañan, afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas”, reza el texto presentado. De todos modos, aclaró que no era su intención “iniciar acciones legales respecto de todos los medios periodísticos por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas”.

En esa misma línea, expresó: “Hemos podido conocer en estos días el daño que ha producido sobre mi y terceras personas la publicación descontextualizada a cuentagotas de información privada sustraída y difundida ilegalmente de un teléfono celular personal que accede a MI cuenta privada. Es evidente que responde a un accionar direccionado para seguir violentando mi intimidad y la de terceros”.

Así las cosas, el expresidente dice que Fabiola Yañez era la única persona que tenía acceso a la “información que se ha difundido”. Y en ese sentido dio más detalles en su denuncia tras los videos filtrados:

“Dicha información está contenida en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”. Por ello, “este aparato de mi propiedad que contenía información privada, se encontraba en poder de la querellada, pero que de ninguna manera tenía derecho a explorar y mucho menos a difundir”, y reiteró que “solo ella pudo acceder a la información que ulteriormente difundió”.