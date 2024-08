Una de las supuestas amantes de Alberto Fernández rompió el silencio: Qué dijo

La joven también negó que haya estado 24 horas en la Casa de Gobierno y se refirió a de su visita a la Quinta Presidencial de Olivos, tras el escándalo por las supuestas fiestas que se realizaban en medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

“Fui a dejar presentes de un viaje, acompañada por el chofer de la Casa Rosada”. Además, remarcó que “no hubo nada sospechoso ni irregular" en su comportamiento.

“Durante todo el tiempo que trabajé en la Casa Rosada, fui y vine en subte, como cualquier ciudadano. Nadie me regaló nada. No tuve que acostarme con nadie para obtener nada”, aseguró.

Por su parte, Girotti indicó que estudió Ceremonial y Protocolo, además de haber hecho “muchos cursos” en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) relacionados a la materia.

Por otro lado, respecto a su nexo con Alberto Fernández, negó los rumores de supuestos encuentros sexuales y aclaró: “Conozco al señor expresidente desde hace muchos años y, a lo largo de nuestra relación, he llegado a admirarlo y respetarlo como una persona íntegra y comprometida con su trabajo. Sin embargo, quiero enfatizar que jamás hemos tenido una relación romántica ni nada que se le asemeje”.

Girotti no es la única de las polémicas designaciones del ex mandatario. Ana Clara Hernández fue otra de las jóvenes secretarias privadas y resistida por María Cantero, la histórica colaboradora de Fernández involucrada en la causa de los seguros y a quien Fabiola Yañez le advirtió que era víctima de violencia de género.

Fernández le creó un puesto a su medida: en el decreto 208/2020, el expresidente creó el “cargo extraescalafonario de secretaria Asistente”, con “dependencia directa de la Presidencia” y tres funciones concretas: “asistir en la gestión administrativa de la Secretaría Privada del señor Presidente de la Nación, analizar los asuntos que le sean expresamente encomendados, y elaborar informes y recomendaciones sobre los asuntos que analice, para su posterior elevación y consideración del señor Presidente”.

