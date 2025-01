El primer vistazo al nuevo Batman que no es Robert Pattinson, Ben Afleck, ni Christian Bale

image.png

El futuro del Caballero Oscuro en el DCU todavía es incierto. Si bien Andy Muschietti está trabajando en "The Brave and the Bold", una película que presentará oficialmente al nuevo Batman y a la Bat-familia, este proyecto existirá en una línea temporal separada del Batman de Robert Pattinson, quien seguirá protagonizando las películas dirigidas por Matt Reeves.

La decisión de mantener múltiples versiones del personaje en diferentes universos demuestra que DC está apostando fuerte por expandir sus horizontes narrativos.

Aquaman no va más: Jason Momoa será Lobo en la próxima película de "Supergirl"

Jason Momoa, que se hizo conocido mundialmente por interpretar a Aquaman, se transforma en Lobo, el carismático cazarrecompensas extraterrestre del universo DC. Confirmado su aparición en Supergirl: Woman of Tomorrow, Momoa deja atrás las aguas de Atlantis y se embarca en un nuevo capítulo como parte del renovado DCU.

Después de haber sido la cara del Aquaman de DC de Zack Snyder por más de siete años, Jason Momoa acaba de confirmar su transición hacia un nuevo personaje en el universo de superhéroes. El actor le va a dar vida a Lobo, un feroz cazarrecompensas alienígena que debutó en los cómics en 1983. La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter, lo cual desató la emoción de los fans que vienen especulando durante años sobre esta posibilidad.

image.png Los fanáticos lo pidieron y ahora lo tienen. Jason Momoa, que encarnó a Aquaman y reconoce hace tiempo su amor por Lobo, ahora lo interpretará en el cine.

Momoa era un fanático confeso del personaje, y expresó su entusiasmo en varias oportunidades. "Siempre quise interpretar a Lobo. Es mi papel soñado. Si me llaman, es un ‘sí’ garantizado", declaró en 2023 durante la promoción de Aquaman y el reino perdido. Ahora, ese sueño es realidad.

En una publicación reciente en Instagram, Momoa compartió: "Me llamaron", haciendo alusión a su esperado fichaje.

