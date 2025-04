Martín Llaryora fideliza intendentes con recursos que Milei no les da

Durante el acto oficial de presentación del plan, el gobernador cordobés hizo hincapié en la eliminación de la discrecionalidad política a la hora de repartir el dinero disponible. Para ello, acercó a los intendentes de otros partidos como el PRO y la UCR, a quienes felicitó por su participación en el acto.

Dentro de los beneficiados con el plan estuvo el intendente de Río Tercero y presidente de la UCR Córdoba, Marcos Ferrer. Se trata de un aliado directo de Rodrigo de Loredo, diputado que pretende ser el polo opositor en la provincia y que en el marco de la campaña disparó una fuerte arremetida contra el Gobierno provincial.

De esa manera, Llaryora ampliaría su apuesta para consolidar su gestión como una “plural” en términos ideológicos, pudiendo entablar diálogos y alianzas con todos los partidos presentes en la provincia, aunque con el límite puesto en los polos kirchneristas y libertarios.

Córdoba capital no

El Acuerdo Federal de Llaryora abarca a todos los municipios y comunas de la provincia a excepción de la capital. En esa ciudad, comandada por Daniel Passerini, el PJ intenta dar un golpe de efecto a la gestión para poder retomar el rumbo de aprobación entre los vecinos.

Para ello, el aliado de Llaryora dispuso un cambio rotundo tras casi un año y medio de administración. El pasado lunes (28/4), el intendente avanzó con un pedido de renuncia abierta masivo a sus funcionarios y dispuso una reducción de la planta política en un 30%.

