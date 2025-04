Jorge Rial le declara la guerra al gobierno de Milei: Su durísima advertencia en X

Milei contra el periodismo

En ese contexto, Jorge Rial salió con los tapones de punta a declararle la guerra al gobierno de Javier Milei.

Este miércoles 30/04 por la mañana, el Presidente arremetió contra el periodista Nacho Girón, quien había asegurado —erróneamente— que Manuel Adorni no participaría del debate de candidatos a legisladores porteños.

"Aquí el mentiroso de Nacho Girón mintiendo sobre que Manuel Adorni no se presentaría al debate. Esperemos que pida las disculpas del caso, ya que en su defecto nos hará que pensemos extremadamente mal sobre su calidad humana. No odiamos lo suficientemente a los periodistas. ¡Ciao!", escribió Milei en su cuenta de X.

Horas más tarde, Girón se defendió al aire de CNN Radio: "Hoy a las 8:07 me encontré con un tuit de Milei donde, otra vez, miente sobre mi persona. Quiero hacer una respuesta, no para defenderme a mí, sino para defender a la profesión. Viene diciendo que la sociedad argentina no odia lo suficiente a los periodistas, y es un mensaje muy grave. Sobre todo cuando muchas veces el que miente es el oficialismo", agregó.

Lo cierto es que el tuit de Girón existió, pero fue corregido por él mismo a las pocas horas. “Ni siquiera se molestan en scrollear para ver la verdad”, lamentó el conductor.

Jorge Rial y su advertencia

Con todos estos condimentos, Jorge Rial se metió de lleno en la discusión y advirtió que va a “dar pelea” desde el periodismo en contra del Gobierno.

“No te gastes. Hay que guardar energía para el embate que se viene. Lo de Caputito de ayer con el fotógrafo es muy grave. Son de la escuela de Yabrán. Odian a la prensa. Hay que plantarse y dar pelea", escribió Rial en defensa de Girón.

image.png

--------------------------------

Más noticias en Urgente24:

Milei modo Matrix: Defendió a Caputo, arremetió contra periodistas y lanzó campaña por Adorni

Fuerte interna en América TV con Marina Calabró: "Fue a hablar con la producción"

Inminente definición de la UTA sobre un paro de colectivos de 48 horas