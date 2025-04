Viviana Canosa volvió a apuntar contra Lizy Tagliani tras su reclamo en OLGA

Yo trabajé con Sofovich y laburé en un montón de medios hace 34 años y esto que está haciendo Lizy era re común y con el tono más alto y con insultos y con agresiones Yo trabajé con Sofovich y laburé en un montón de medios hace 34 años y esto que está haciendo Lizy era re común y con el tono más alto y con insultos y con agresiones

"Yo siento que es la cara que ella tiene, yo conozco a este personaje así. Es la vieja escuela en donde el programa lo hacés vos y no todo el equipo", expresó la explosiva conductora.

"Yo laburé con Sofovich y después fui amiga y no lo cuento como algo malo, lo cuento como la época. Yo también trabajaba en Radio 10, era productora de un programa de entretenimientos que eran 100 preguntas, tenía que llevarle todas las semanas las preguntas de interés general, yo era muy pendeja", recordó.

"Hay mucha gente del medio que muestra una cara y tiene otra. Algunos nos mostramos como somos impulsivos y hay otros que te venden otra cosa", concluyó Canosa.

La furia de Lizy Tagliani en OLGA

El escándalo comenzó cuando la conductora se instaló en el escenario del estudio, donde hace un segmento de peluquería mientras sus compañeros continúan con un debate en la mesa. Sin embargo, ella solo era vista de fondo mientras que la cámara enfocaba a quienes estaban hablando, lo cual difería con su deseo de tener una pantalla dividida.

Al darse cuenta de esto, la mediática se mostró furiosa. "¿Dónde mierda estoy apareciendo cortando el pelo?", lanzó y les sacó en cara: "¿Para qué pierdo media hora todos los días de mi vida hablando al pedo? Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora, nene".

"No había entendido", se mostró arrepentido el operador. Pero, ella le retrucó: "Quiero lo que hablamos todos los días. Estoy trabajando gratis al pedo"

A partir de la viralización de este momento, se comenzó a suponer que podría tratarse de una broma y un mal levantamiento del clip en la red. Pero, en su canal de YouTube, el canal de streaming decidió cortar ese fragmento del programa.

Horas más tarde de sucedido este momento incómodo, Tagliani fue abordada por varios noteros, entre ellos el de Intrusos que le preguntó: "¿Qué pasó con la producción?".

Nada, siempre boludeamos así y como yo no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió. Entre nosotros está todo más que bien Nada, siempre boludeamos así y como yo no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió. Entre nosotros está todo más que bien

"Me cambió la cara por el estado que estoy pasando, no estoy enojada. No fue un maltrato, como se dice", concluyó.

------------

Más contenido en Urgente 24:

Naufragio en la Hidrovía: Incalculable daño ambiental y culpan al Gobierno de Milei

Polémica con Juan Pablo Varsky por el gol de Franco Mastantuono

Telefe se puso firme y reveló el futuro de Lizy Tagliani: "No nos va a pasar lo mismo"