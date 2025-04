Carry trade: ¿Es seguro en estos niveles de dólar y tasas?

El detalle muestra un desequilibrio de bienes de US$ 456 millones, impulsado por un adelantamiento de pagos de importaciones, ante el temor de un salto cambiario. En servicios, el rojo fue de US$ 799 millones, donde el turismo internacional explicó US$ 698 millones, la cifra más elevada desde 2018 para un marzo. A esto se sumaron pagos de intereses por casi US$ 422 millones.