Apagón en España y Portugal: No hubo ciberataque, pero Sánchez tampoco descarta nada

image.png Un apagón masivo el 28/04 afectó España, Portugal y parte de Francia, dejando a miles sin luz. Aunque se especuló sobre un ciberataque, en las últimas horas quedó descartado por los responsables de la electricidad en España.

En medio del caos, el presidente español Pedro Sánchez apareció en los medios para asegurar que no había "información concluyente" sobre las causas, aunque los expertos no descartaban nada. Se trataba de un apagón tan grande que incluso afectó el transporte aéreo y ferroviario, con vuelos y trenes cancelados o retrasados. Y no solo eso: los semáforos dejaron de funcionar, y en Madrid y Barcelona, la gente empezó a caminar por las calles con sus celulares buscando señal.