Boca tiene un 4 con llegada: el máximo asistidor de Argentina en el Mundial Sub 20

Dylan Gorosito es el 4 titular de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. El lateral de Boca está teniendo un gran torneo.

13 de octubre de 2025 - 22:08
Boca tiene buenos referentes en la Selección Argentina

@Argentina

Dylan Gorosito es uno de los puntos altos de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. El combinado nacional está haciendo un gran torneo en tierras chilenas, y allí el lateral de Boca se destaca como una pieza clave en el armado del equipo.

La Albiceleste está en semifinales del Mundial Sub 20 y ha demostrado que es uno de los equipos más sólidos del certamen. Con juveniles versátiles, habilidosos técnicamente pero también maduros e inteligentes para jugar, sumado a un cuerpo técnico muy capaz para potenciarlos individual y colectivamente, la Selección Argentina es clara candidata al título.

Mundial Sub 20: El plan de la Selección Argentina vs. el "cuco" Nigeria
Gorosito festeja el gol con Sarco - Mundial Sub 20

En caso de conseguir ese objetivo, el combinado nacional volvería a alzarse con el trofeo del Mundial Sub 20 luego de 18 años. La última vez había sido en 2007, en la Copa del Mundo disputada en Canadá, con el Kun Agüero como máxima estrella.

Hoy, 2025, los intérpretes son otros. Uno de ellos es Dylan Gorosito, una garantía por el sector derecho en el equipo de Diego Placente. El jugador de Boca no atraviesa el mejor presente en el club porque tiene delante suyo a otros nombres que son de mayor preferencia por el cuerpo técnico y la dirigencia. Juan Barinaga, Luis Advíncula o incluso Lucas Blondel corren por delante de Gorosito.

Luis Advíncula y la nueva regla del fútbol que desconocía: "No tenía idea"
Luis Advíncula, relegado al banco de suplentes

Tan solo unos días antes de viajar a Chile para disputar el Mundial, Gorosito sumó minutos con las divisiones Inferiores de Boca. En la Copa del Mundo, demostró que tiene condiciones para ganarse un lugar en la Primera División.

Dylan Gorosito (Boca): defensa, coraje, asistencia y gol

Aguerrido, el futbolista no solo tiene cualidades defensivas sino que también se muestra atrevido y con personalidad para pesar en ataque. En el torneo ha dejado algunas jugadas memorables, como aquel gol ante Italia por la fase de grupos en el que dejó atrás un tendal de rivales a fuerza de osadía, coraje y gambeta.

Dylan Gorosito

Hay una estadística que, además, lo avala. Una poco frecuente para jugadores de su posición. Dylan Gorosito es el máximo asistidor del Mundial Sub 20, con 3 pases gol. Un liderazgo que comparte junto a otros dos jugadores de la selección de Marruecos.

¿Qué hará Boca cuando vuelva Gorosito? El joven de 19 años tiene contrato hasta 2028. Es una garantía para el lateral derecho Xeneize.

