El cantante de Ke Personajes habló después de la pelea

Emanuel Noir y otro incidente

Hace pocos días el cantante de Ke Personajes contó un episodio que le tocó vivir: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltar el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, soltó en redes sociales.

