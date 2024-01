Narcotráfico: Córdoba está igual que Rosario, según Santa Fe

"No quiero puntualizar en ninguna provincia, pero es así. Argentina tiene el mismo problema. La droga no se produce en Santa Fe. Rosario tiene mayor nivel de violencia, de resolución de conflictos, pero no mayor nivel de consumo de droga que el resto", dijo. En Rosario, el 2023 implicó una tasa de 22 asesinatos cada 100 mil habitantes, siendo la más alta del país y superando el promedio casi cinco veces.

Mientras tanto, en Córdoba la tasa provincial de homicidios cada 100 habitantes es de apenas 2,5. Algo que, sin embargo, está en pleno crecimiento.

FPA CBA P.jpg El narcotráfico en Córdoba y Rosario.

"Tomamos decisiones muy firmes que no van a volver atrás. La primera fue aislar a los presos de alto perfil, narcos y sicarios que cometen delitos desde la cárcel. Lamentablemente hubo un libertinaje en la cárcel en los últimos 4 años. Los violentos se sentían dueños de la ciudad, visitas íntimas 4 veces a la semana, tenían Play Station, celulares. Desde el primer día que asumimos todo eso se cortó. Ahí comenzaron las amenazas", explicó. Además, detalló el derribo de cinco casas narco y la puesta en marcha de un masivo plan de desarme.

Simultáneamente en Córdoba, la provincia dio marcha a una nueva Ley de seguridad para prevenir el avance del narcotráfico y la violencia que trae aparejada. La reforma central de dicha ley implica la centralización de las operaciones antinarco en conjunto con fuerzas nacionales, además de la instalación de fuerzas policiales municipales en las principales ciudades.

Eso, añadido al recambio de la cúpula penitenciaria en su totalidad, buscaría dar un marco preventivo al avance de la droga en Córdoba. Además, se reforzó fuertemente los controles fronterizos con Santa Fe, con la intención de evitar el pase de cargamentos a otras provincias.

