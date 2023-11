Rosario imparable: Nuevo crimen producto del narcotráfico

Vínculo con el narcomenudeo

A raíz de lo ocurrido, se presentaron varios medios de comunicación locales y entre ellos, Rodrigo Miró, corresponsal de "AIRE" aprovechó a dialogar con familiares que llegaron después de haberse enterado de la noticia.

La madre de la víctima, muy desconsolada, se hizo fuerte y contó que a su hija "La mataron los que venden droga. Ella consumía. Siempre discutía con ella para pedirle que no se metiera en problemas". Seguido a eso apuntó: "¿Y ahora la policía a qué viene? Ellos vienen a buscar la plata, no vienen a sacar la gente que vende droga. Me llevaron la única hija que tenía".

image.png Un dolor de madre que nunca más repararán. (Fuente: Rosario3)

La sospecha de los investigadores es que Almansa estaba vinculada a una de las bandas dedicadas al narcomenudeo y que los agresores fueron sicarios contratados por una organización enemiga que pretende desplazar a sus competidores.

En el caso interviene el fiscal de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, quien dispuso una serie de medidas para intentar localizar a los culpables.

Más contenidos de Urgente24

Pullaro construirá una cárcel solo para presos peligrosos

En Santa Fe fueron asesinados 53 mujeres y disidencias

Masacre de Recreo: El autor pide salidas transitorias

Santa Fe y Corrientes: Detectaron encefalomielitis equina

Hallan una pareja muerta e investigan si ella lo mató a él